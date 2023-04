Paiva diz que Bahia não busca centroavante e vai apostar em Arthur Sales na função

Um dos últimos reforços anunciados pelo Bahia, o atacante Arthur Sales ainda não teve muito tempo para mostrar o seu futebol com a camisa do Esquadrão, mas o técnico Renato Paiva tem planos preparados para o jogador, que vai ganhar no tricolor a função de ser a sombra para Everaldo no comando de ataque.

Durante entrevista ao programa Seleção SporTV, o treinador explicou que o Bahia não buscará um novo centroavante no mercado na atual janela de contratações do futebol brasileiro, que se encerra no próximo dia 20. Segundo ele, a ideia é utilizar Arthur Sales na função de camisa 9 junto com Everaldo e Ricardo Goulart.

“Sobre um 9, por enquanto não [será contratado]. O elenco está fechado. Temos Everaldo, Ricardo Goulart e Arthur Sales, que é um menino com potencial muito grande e que normalmente jogava por fora, mas em função do potencial finalizador, ele tem um nível de eficácia muito grande em termos de finalizações, é um jogador que vamos tentar usar como 9, com características diferentes de Everaldo”, disse Paiva, antes de completar:

“Eu quero isso, quero jogadores que joguem diferente para que o nosso esquema tático tenha várias caras. E mesmo quando joguem juntos sejam o complemento um do outro”.

Arthur Sales marcou um gol no triunfo do Bahia sobre o CRB, pela Copa do Nordeste (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Aos 20 anos, Arthur Sales chegou ao Bahia emprestado pelo Lommel, da Bélgica, um dos clubes do Grupo City. Antes, ele estava no Paços de Ferreira, de Portugal. Apesar da característica de jogar pelo lado, atuar centralizado não será uma novidade para ele.

O jogador contou que já teve essa experiência durante a passagem pela Bélgica, em 2021. Na ocasião, ele foi o artilheiro do time na segunda divisão do país, com oito gols em 17 jogos. Pelo Esquadrão, o atacante realizou duas partidas até o momento e um marcou um gol no triunfo sobre o CRB, pela Copa do Nordeste.

"A minha posição mesmo é ponta, beirada, mas nos dois últimos clubes que joguei, por finalizar bem e chegar na área, os treinadores preferiram me colocar na área. Eu sou um atacante finalizador, mas também sou móvel. Com a camisa 9 eu sou mais móvel e que chega para finalizar", explicou Arthur.

Disputa

Atualmente o papel de centroavante do Bahia está sob a responsabilidade de Everaldo. Ele foi contratado para ser o principal goleador do time azul, vermelho e branco nos próximos anos. O atacante demorou para colocar o pé na forma. Foram sete jogos até o primeiro gol pelo tricolor, mas ele engrenou e assumiu a artilharia da equipe na temporada, com nove tentos.

Quem observa a movimentação de perto é Ricardo Goulart. Remanescente do ano passado, o meia-atacante assumiu de vez a nova posição no ataque e foi a sombra de Everaldo em boa parte do primeiro trimestre, revezando entre a titularidade e o banco de reservas. Esse ano, Goulart balançou as redes três vezes, todas pelo Campeonato Baiano.