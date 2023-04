Paiva diz que optou por time experiente e lamenta falhas em derrota do Bahia: 'Fatal'

A largada do Bahia na Série A do Brasileirão não foi como os tricolores queriam. O Esquadrão até saiu na frente, mas levou a virada e foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, na noite deste sábado (15).

Após a partida, o técnico Renato Paiva analisou a atuação do tricolor. Para ele, faltou experiência da equipe em alguns momentos. Paiva disse ainda que optou por jogadores com mais rodagem na Série A, mas o entrosamento entre eles também afetou o desempenho.

"O Bragantino está praticamente com a mesma equipe do ano passado e os detalhes do jogo foram decisivos. O Bragantino aproveitou os erros do Bahia, e o Bahia não aproveitou os erros do Bragantino. É uma equipe que pressiona alto, homem a homem. Nos falta entrosamento, rodagem. Para uma estreia na Série A é um resultado ruim, estamos tristes, mas a atuação nos deixa esperança para o futuro", iniciou ele.

"Eu priorizei experiência na competição, para não sentir tanto no primeiro jogo. O Acevedo nunca jogou na Série A, por isso optei por Thaciano, que tem experiência na competição e fez um bom jogo", completou.

Contra o Red Bull, o Bahia voltou a cometer erros individuais que custaram o resultado. No primeiro gol paulista, Yago perdeu a bola para Bruninho na defesa. Já no segundo, Ademir falhou no domínio e a defesa não conseguiu cortar. De acordo com Renato Paiva, essas falhas só serão corrigidas com o tempo.

"A Série A é isso. um erro é fatal. Isso só vamos consertar com o tempo. Jogar em alto nível é isso, um erro pode decidir o jogo. O Bragantino teve competência tática e nós não", resumiu o treinador.

O próximo compromisso do Bahia na Série A será contra o Botafogo, na segunda-feira (24), às 20h, na Fonte Nova. A partida marcará a estreia tricolor como mandante no Brasileirão.