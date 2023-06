Paiva diz que retornos de Biel e Jacaré 'vão levar alguns meses'

Os atacantes Biel e Victor Jacaré não devem voltar ao Bahia tão cedo. A informação foi confirmada pelo próprio técnico da equipe, Renato Paiva, em entrevista à TV Bahia. De acordo com o comandante, os dois devem ficar em recuperação por um longo período.

"Vai ser algo que vai levar alguns meses", disse o treinador.

Os jogadores se machucaram durante o jogo contra o Santos, que garantiu o tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil. O clube confirmou que Biel e Jacaré receberam diagnóstico de estiramento no músculo posterior da coxa direita, mas não informou oficialmente o prazo de recuperação. Atualmente, eles vem passando por tratamento.

Os dois são titulares absolutos do Bahia na temporada 2023 e disputaram 30 jogos, cada. Biel marcou oito gols e deu seis assistências, enquanto Jacaré - que é atacante de origem, mas tem atuado como ala pelo lado direito ou lateral - balançou as redes rivais seis vezes, além de ter dado quatro passes para gol.

Se a informação de Paiva estiver correta, os jogadores serão desfalques na sequência da Copa do Brasil. O Bahia enfrentará o Grêmio nas quartas de final, que tem partidas agendadas para as primeiras semanas de julho.

No Brasileirão, o Esquadrão vive situação incômoda. O time é o 15º colocado, com oito pontos somados após nove jogos. O próximo desafio será neste sábado (10), às 18h30, contra o Cruzeiro. O duelo, pela 10ª rodada, será na Arena Fonte Nova. Diante da Raposa, o tricolor terá a missão de quebrar o jejum de triunfos: a equipe não ganha há sete partidas, sendo cinco pela Série A e duas pela Copa do Brasil.

Além de Biel e Jacaré, o Esquadrão tem outros atletas no departamento médico: os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Victor, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o volante Yago Felipe. Já o lateral-esquerdo Chávez voltou a treinar normalmente na quarta-feira (7).