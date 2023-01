Paiva fica satisfeito com desempenho do Bahia e explica reforços no banco

O técnico Renato Paiva ficou satisfeito com o desempenho do Bahia durante o triunfo sobre a Juazeirense, por 3x1, pela estreia do time na temporada. A partida foi a primeira do técnico português no comando do clube e após o jogo ele avaliou a atuação da equipe.

Para Renato Paiva, o Bahia apresentou erros que são normais em um início de temporada, mas o time entendeu bem a ideia trabalhada durante a pré-temporada e conseguiu fazer um jogo coletivo satisfatório.

"Um jogo normal de início de temporada, com alguns erros, algumas oscilações normais a nível de exibição. Acho que defensivamente estivemos muito compactos. Sofremos um gol de bola parada, mas de resto estivemos compactos. Depois fomos entrando aos poucos no jogo, ganhando confiança, o que é normal pelos jogadores que estão chegando agora. Esse entrosamento não é fácil, é do dia a dia. Mas estamos satisfeitos", iniciou ele.

"Temos que valorizar o adversário. Na primeira meia hora foi difícil entrar na área do adversário, é um rival que o Bahia não ganhava há três jogos. Acho que começamos bem. O caminho é longo, mas foi um bom jogo", completou.

Para a estreia do Esquadrão no ano, a expectativa era de que boa parte dos reforços estivessem em campo. Renato, no entanto, escalou apenas três atletas entre os titulares. O goleiro Marcos Felipe e os zagueiros Kanu e Raul Gustavo. O treinador tricolor explicou que os atletas escolhidos apresentaram melhores condições e que a ideia é trabalhar com todo o elenco durante as competições.

"São contratações que nós avaliamos e que acreditamos que vão nos ajudar bastante. O elenco ainda está longe de estar fechado. A equipe que iniciou hoje nós começamos a trabalhar mais sensivelmente há quatro semanas. Os jogadores que entraram foram os que estavam mais preparados. Foi uma resposta positiva do coletivo", afirmou, antes de completar:

"Outros jogadores [Biel e Everaldo] chegaram mais tarde. Nós decidimos lançá-los como trunfo mais tarde quando o adversário estivesse mais cansado. Claro que é um risco porque são bons jogadores, mas nós trabalhos como uma equipe e sentimos que os que entraram estavam em melhor condição. Eu acho que a grande vitória é que hoje fomos uma equipe. Uma coisa é certa, só jogará quem estiver em condição. Comigo não há nome, nome se mostra no treino. Vai ganhar o seu espaço no treino", afirmou.

Para a próxima partida, domingo (15), às 18h30, contra o Jacuipense, no Valfredão, o Bahia pode ganhar novas caras. O volante Acevedo e o lateral Chávez aguardam a regularização para estarem à disposição. É provável também que o Bahia anuncie o volante Diego Rosa e o atacante Kayky. Eles estão treinando com o elenco desde o final do ano passado.