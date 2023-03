Paiva mira a chegada de reforços ao Bahia, mas avisa: 'Não somos o Manchester City'

O elenco do Bahia para a temporada 2023 ainda está em formação. Quem garante isso é o técnico Renato Paiva. Durante a entrevista após a goleada sobre o Jacuipense, pela Copa do Brasil, o treinador afirmou que o clube está no mercado em busca de reforços.

Diante do Jacupa, o tricolor estreou o volante Yago Felipe, que foi comprado junto ao Fluminense. A ideia do Esquadrão agora é a de incorporar atletas com o mesmo perfil, mais rodados na Série A, para mesclar com os jovens que estão no elenco.

"Vão chegar mais jogadores, chegou o Yago e vão chegar mais até o Brasileirão começar. Somos o Grupo City, mas não somos o Manchester City. Não dá para contratar todos. O objetivo é fazer uma Série A consistente. Estamos em primeiro no estadual, coisa que não acontecia há dois anos. As pessoas podem dizer o que quiserem, para mim é um título. Vamos lutar por ele como vamos lutar pela Copa do Nordeste", disse Renato Paiva, antes de completar:

"Os jogadores deram uma resposta muito afirmativa contra um adversário que pode ser o nosso na final do Baiano. O futuro não é daqui a dois meses. Eu lanço um desafio, quando se comprou o Manchester City sabe onde estava o Manchester City? Pois é. É isso. E olhe onde está agora. Se as pessoas não querem esperar, paciência".

No primeiro ano sob a gestão do Grupo City, o Bahia já desembolsou cerca de R$ 70 milhões em contratações. Até o momento, o clube anunciou a chegada de 14 jogadores. O Esquadrão tem acerto encaminhado com o atacante Arthur Sales, de 20 anos, que pertence ao Grupo City e estava no Paços de Ferreira, de Portugal. Ele está treinando no CT Evaristo de Macedo, mas ainda não teve a contratação oficializada.

Apesar das contratações, o time ainda não engrenou na temporada. O tricolor faz boa campanha no Baianão, mas na Copa do Nordeste o Esquadrão venceu apenas um dos cinco jogos e é o lanterna do grupo B, com quatro pontos.

Para piorar, o Bahia não conseguiu bom desempenho diante de clubes das Séries A e B. Foi derrotado por Sampaio Corrêa, Fortaleza e Sport, e venceu apenas o Vitória.

O Leão, aliás, é o próximo adversário do Bahia. Neste domingo (5), as equipes se enfrentam no segundo Ba-Vi do ano. O jogo válido pelo Nordestão será na Fonte Nova, às 16h.