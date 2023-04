Paiva reconhece falta de capricho do Bahia contra o Volta Redonda: 'Más decisões'

Apesar do placar elástico no triunfo por 4x0 sobre o Volta Redonda, na noite desta quinta-feira (27), pela Copa do Brasil, o desempenho do Bahia voltou a preocupar os tricolores. Na Fonte Nova o tricolor repetiu velhos erros na construção ofensiva e teve dificuldade para criar jogadas. Só na segunda etapa o time acertou o pé.

Após o jogo, o técnico Renato Paiva analisou o confronto e reconheceu que o time não esteve bem. Para ele, o Esquadrão poderia ter saído de campo com um placar ainda maior se fosse mais eficiente.

"São competições diferentes e adversários diferentes. A Copa tem o peso do eliminar, que no Campeonato não tem. A equipe começou muito bem, jogadas bonitas, mas depois desligou-se do jogo. Voltamos a mostrar falta de eficiência no momento de finalizar. Perdemos gols que poderiam ter feito o primeiro tempo mais tranquilo. Tivemos algumas más decisões, jogadores nervosos. Tranquilizamos isso", iniciou ele.

"A gente sabia que era só uma questão da bola entrar. Depois tivemos mais espaço. As mudanças deram verticalidade para a linha de frente. Fiz isso ao perceber as mudanças de meu colega, foi uma leitura minha. Então se hoje a gente fosse mais eficaz teríamos vencido por ainda mais gols", completou.

As mudanças de Renato Paiva surtiram efeito no segundo tempo. Arthur Sales marcou dois gols e Ademir deu uma assistência. Por falar em alterações, o treinador explicou a escolha pela escalação inicial. Ele poupou jogadores como Gabriel Xavier e Chávez, que vinham sendo titulares.

"Jogamos há 72 horas. Jogamos hoje. Vamos jogar segunda-feira [contra o Vasco]. Temos indicadores biológicos para avaliar o estado de cansaço dos jogadores. A última coisa que quero é perder jogadores por lesão. Aí dentro de um jogo em casa e sentindo o que poderíamos ter, escolhi pelo Daniel. Aqueles que poderiam ser um risco em campo, não colocamos. Entendendo o que é o Volta Redonda, achamos que foi o melhor onze para começar o jogo", afirmou.

Alerta ligado

Apesar de não ter sofrido gols contra o Volta Redonda, Renato Paiva foi questionado sobre o momento atual do sistema defensivo do Bahia e reconheceu que o time ainda não conseguiu a solidez que se espera. No Brasileirão, o Esquadrão levou quatro gols em duas partidas. Segundo o treinador português, o trabalho de ajuste está sendo feito durante os treinos.

Eu tenho que ser completo. Não posso só olhar para isso, mas de fato isso é algo que nos preocupa. Os números contra Bragantino e Botafogo não registram muitas finalizações no gol. Marcos fez poucas defesas contra o Bragantino. Contra o Botafogo eles tiveram uma eficácia de quase 100%. Sei que há uma questão defensiva. Acho que está relacionado com a compactação da equipe. Temos que acertar as linhas", disse.

"Mas obviamente que os adversários também jogam. O nível dos adversários está subindo. Mas o que temos que fazer é isso, acertar nossas linhas. Quase sempre os campeões são as melhores defesas do campeonato. Portanto é isso que temos que trabalhar. Eu como não olho só para o resultado, não sou torcedor, não sou jornalista, tenho que trabalhar uma equipe e minha obrigação é perceber como perdemos. E os números nos deixam sensações muito positivas", finalizou.