Paiva reconhece jogo ruim e projeta chegada de reforços na equipe

O Bahia precisava ganhar o clássico contra o Vitória para se aproximar do G4 da Copa do Nordeste. Mas o tricolor só empatou em 1x1 na Fonte Nova, e viu a vaga nas quartas de final ficar ainda mais distante. Após o apito final, o técnico Renato Paiva reconheceu a partida ruim da equipe, e a dificuldade de produzir contra o rival.

"O Vitória veio com estratégia para não perder, apostar em nosso erro. Nós não fizemos um bom jogo. Em especial nos primeiros 15 minutos, nossa construção foi deficitária (...) Levamos um gol de início, numa bola parada a nosso favor sofremos o gol. A partir daí fomos atrás do prejuízo, melhoramos ao longo da primeira parte, mas sem ser brilhantes", afirmou.

"Esperávamos uma resposta melhor, mas não houve, faltou discernimento para o nosso jogo, e o Vitória se fechou bem. Encontrou um gol basicamente caído do céu e ficou mais confortável", completou o técnico.

Foi mais um resultado longe do esperado nos duelos mais duros da Copa do Nordeste. O único triunfo do time de Renato Paiva no regional foi contra o Atlético de Alagoinhas, clube da Série D. A equipe ainda empatou com o Ferroviário, que também disputa a quarta divisão, e acumulou derrotas para Sampaio Corrêa (Série B), Sport (Série B) e Fortaleza (Série A).

A situação preocupa o torcedor para a disputa da Segundona. Paiva, porém, minimizou, e projetou um futuro mais tranquilo com novos reforços.

"Quando chegarmos ao início do Brasileiro, certamente vão estar aqui uns três ou quatro ou cinco jogadores experientes. O nível vai subir (...) A gente tem que ir a procura. Quero bons jogadores, experientes. Se tiverem que chegar na última semana do mercado, que cheguem na última semana do mercado. Quero que cheguem. O que estamos a fazer é melhorar uma equipe que ainda não dá condição de retorno na Série A".