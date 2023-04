Paiva valoriza atuação do Bahia contra o Volta Redonda: 'Equilibrado'

O Bahia não começou bem o duelo contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, mas conseguiu se encontrar na partida e conquistou o triunfo por 2x1, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (11).

Após a partida, o técnico Renato Paiva analisou a postura da sua equipe. Na visão dele, o resultado foi justo, mas o Bahia demorou um pouco para se adaptar ao gramado seco do local da partida.

“Foi um jogo equilibrado da nossa parte até nos acostumar em um gramado bom, mas seco, a bola deslizou devagar e isso tornou o nosso jogo lento naquilo que a gente quer, que é uma circulação rápida e apoiada. Nesse aspecto, até nos adaptarmos demorou um pouco. Jogando em casa o Volta Redonda é uma boa equipe, perdeu alguns atletas, mas manteve a estrutura tática. Ganhou o Fluminense duas vezes, por exemplo”, iniciou.

“Nós fizemos um jogo em que fomos nos adaptando, ganhando confiança e começando a incomodar mais o adversário. Depois fizemos o nosso gol em uma boa jogada. Na primeira parte foi justo o resultado. Na segunda parte tomamos um gol de bola parada quando já esperávamos uma reação do Volta Redonda, estávamos jogando no contra-ataque, nos espaços que o Volta Redonda nos dava, e poderíamos ter sido um pouco mais verticais", completou.

Renato Paiva valorizou a força mental dos jogadores. Segundo ele, o time não se abateu após sofrer o empate e conseguiu recuperar a vantagem no placar logo em seguida, com gol de Gabriel Xavier. O triunfo garante ao Bahia a chance de jogar pelo empate no duelo da volta, no dia 27 de abril, na Fonte Nova, para ficar com a vaga nas oitavas de final.

“Destaco a capacidade mental da nossa equipe, sofreu um gol de bola parada e três minutos depois, também em bola parada, buscou o gol que foi mais justo. Acho que fomos mais equipe, apesar da reação do Volta Redonda, que foi permitido por nós quando baixamos as linhas. Não fizemos uma exibição estrondosa, mas uma exibição equilibrada”, afirmou.

O próximo desafio do Bahia de Renato Paiva será pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (15), o Esquadrão encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela primeira rodada da Série A. Será a primeira vez que o treinador português comandará uma equipe no principal torneio do país.