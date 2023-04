Paiva vê crescimento do Bahia e lamenta chances perdidas contra o Botafogo

O Bahia saiu de campo derrotado pela segunda vez seguida no Brasileirão. Diante do Botafogo, na noite desta segunda-feira (24), o tricolor até criou um bom volume ofensivo, mas não transformou as chances em gol e perdeu por 2x1 na Fonte Nova.

Após o duelo, o técnico Renato Paiva fez a sua análise sobre a atuação. Com respostas mais curtas do que o comum, o treinador iniciou elogiando o desempenho do Esquadrão, mas lamentou pelos “detalhes” que fizeram o time ser derrotado.

“Acho que o jogo é claro, não é difícil de analisar. Há uma equipe que foi superior, que quis ganhar, e há uma equipe que foi superior apenas no número, na eficácia. Uma equipe mais experiente, mais trabalhada, portanto, acho que é claro. Fomos melhores no nível ofensivo, mas não fomos eficazes. No nível defensivo nós quase não cedemos, apesar dos dois gols. Essa equipe está mostrando crescimento e vai continuar crescendo”, disse ele.

“Esses resultados são o que são, no último jogo o adversário não nos atropelou, como muitos quiseram dizer. Hoje tivemos estreias de jogadores [no Brasileirão deste ano], David Duarte, Diego Rosa... faz parte do crescimento. O Bahia vai ser uma equipe de menos a mais”, completou.

Renato Paiva foi questionado sobre a manutenção do esquema com três zagueiros. Sem ter Kanu à disposição por causa de uma cláusula contratual, a expectativa era a de que Vitor Hugo estreasse. Gripado, o zagueiro foi vetado e David Duarte ficou com a vaga no time titular.

“Mantive o esquema que estamos trabalhando. Temos mais zagueiros. Se não tivesse aí eu não iria adaptar, isso é garantido. O Botafogo é uma das equipes que mais gols faz de cabeça, coloca o Tiquinho Soares, os pontas, e ainda tem a bola parada. Quando eu quis um pouco mais eu decidi mudar o esquema. Mantive o sistema que tem nos ajudado, a questão é que temos sido penalizados nos detalhes”, explicou.

Antes do fim da entrevista, Renato Paiva também comentou sobre as vaias recebidas pelo lateral esquerdo Chávez. Parte dos torcedores pegou no pé do equatoriano após o primeiro gol do Botafogo. “É um jogador que ainda é jovem, tem a nossa confiança. As pessoas querem vaiar, é uma opção delas. Mas foi um jogador que estava no lance do gol [a favor]. As pessoas querem o resultado e percebem pouco”, finalizou.