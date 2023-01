Paiva volta a lamentar chances perdidas e pede paciência com trabalho no Bahia

Pelo segundo jogo seguido na temporada, o técnico Renato Paiva teve que explicar os motivos que levaram o Bahia a ser derrotado. Na noite desta quarta-feira (25), o tricolor apresentou futebol bem abaixo do esperado e caiu diante do Jacobinense, por 1x0, em Feira de Santana.

Após o jogo, o treinador analisou a partida do Esquadrão. Ele reconheceu o desempenho ruim e destacou que mais uma vez o time criou boas chances, mas pecou nas finalizações e não conseguiu balançar as redes.

“Não jogamos ao nível dos outros jogos, em especial o nível ofensivo, mas mesmo assim tivemos 17 finalizações e nenhuma no gol. O goleiro adversário não fez uma defesa. Temos que refletir sobre isso. Volto a dizer que me preocuparia mais se não estivéssemos criando as chances”, iniciou o treinador.

“Temos um longo caminho pela frente, temos que trabalhar. Peço paciência, sem desculpas. Antes do jogo contra o Sampaio Corrêa eu disse que as três vitórias não nos causavam euforia. Hoje as duas derrotas não nos trazem drama. Entendemos o processo. Quando a bola começar a entrar, vai entrar sério. São duas derrotas, eu não estou em crise. Domingo temos um dérbi e precisamos reencontrar as vitórias”, completou.

Renato Paiva foi questionado sobre as mudanças que fez na equipe. Só na defesa, Cicinho, David Duarte e Marcos Victor estrearam. No meio-campo, Diego Rosa teve a primeira chance entre os titulares.

“Eu avisei que os jogadores não iriam jogar todos os jogos. Os jogadores são analisados de forma científica e da nossa parte, e em determinado momento eles precisam parar. O Elenco também tem outras peças”, disse.

O próximo desafio do Bahia será o clássico contra o Vitória. Será o primeiro Ba-Vi de Renato Paiva e de muitos jogadores do atual elenco. O treinador voltou a pedir paciência com o trabalho, mas fez um convite para que os tricolores lotem a Fonte Nova e empurrem a equipe contra o maior rival.

“São jogos diferentes, vamos estar no nosso estádio, com a nossa torcida. Nós queremos um jogo ofensivo, como nossa torcida quer, e aproveito para pedir que eles encham o estádio. Que nos ajude neste momento, que sejam o 12º jogador. Vamos continuar a trabalhar tudo que sentimos que é necessário para o time”, finalizou.