'Paixão de Cristo e as blogueiras': Cartaz de espetáculo gera polêmica nas redes sociais

Um cartaz do espetáculo Paixão de Cristo publicado por uma das contas da Prefeitura de Teresina, no Piauí, gerou debate nas redes sociais nesta quarta-feira (13). Isso porque a figura de Jesus Cristo aparece entre quatro mulheres, vestidas com roupas bem atuais, e marcadas por grandes decotes.

A publicação, da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, foi apagada após a repercussão.

"A Última Tentação de Cristo, seria mais apropriado", comentou um internauta. "Miss bumbum Jerusalém 2022", brincou outro. "O certo seria 'Paixões de Cristo', né?", disse um outro. "Paixão de Cristo e as blogueiras", disse um usuário.

A prefeitura de Teresina não entendeu bem o conceito de “Paixão de Cristo” pic.twitter.com/8lgSmRxHD4 — Rafael Campos (@rafaelcampos) April 13, 2022

Através de uma nota, a Prefeitura de Teresina informou que a peça é realizada pelo Grupo de Teatro do bairro Monte Castelo e que a administração municipal é apenas uma das apoiadoras do evento. "A parte audiovisual do evento foi produzida pelo grupo de teatro", diz nota.

A peça teatral conta o trajeto percorrido por Jesus Cristo carregando a cruz até o Calvário e acontecerá na quarta (13), quinta (14) e sexta-feira (15) no Espaço Cultural Professor Wall Ferraz, em Teresina.