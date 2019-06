Palacete das Artes exibe mostra inédita de artistas ingleses

O Palacete das Artes abre suas portas hoje para receber uma mostra inédita. A exposição montada na Sala Contemporânea da casa exibe obras trazidas do Museu Regional de Feira de Santana, doadas pelo empresário e jornalista pernambucano Assis Chateaubriand, no fim da década de 60.

O conjunto de quadros é o único feito por artistas modernos ingleses em um museu brasileiro, e reúne obras em diferentes técnicas de pintura. Nomes como John Piper, Brett Whiteley, John Kiki e Howard Hodgkin compõe a exposição no Palacete.

“É com imensa alegria que acolhemos esta exposição. Ela destaca o valor cultural de grandes artistas, que inspiraram e, com certeza, vão continuar a inspirar novas gerações de artistas”, destaca Murilo Ribeiro, diretor do Palacete das Artes.

A residência oficial das pinturas é o Museu Regional de Artes, que fica na Universidade de Feira de Santana (Uefs). Para o coordenador do espaço, Cristiano Cardoso, obras marcam um período de “liberdade de composição”, como ele define.

Além disso, a função do espaço vai além do registro histórico como entretenimento e contribui para a área de estudo: “É uma fonte única de pesquisa na América Latina”, completou.





SERVIÇO

Exposição: Coleção Inglesa

Onde: Palacete das Artes (Rua da Graça, 284, Graça).

Visitação: de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h.

Entrada gratuita.