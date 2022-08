Palacete das Artes recebe a exposição Habitantes de Cidade, do artista Adilson Santos

A mostra Habitantes de Cidade - Da Cor da Memória do Tempo, do artista plástico Adilson Santos, é o tema da exposição que a Sala Contemporânea do Palacete das Artes recebe a partir desta terça-feira (16), com abertura às 18h. A exposição, composta por 90 obras, em quadros em têmpera sobre tela e sobre papel, rememora a infância e adolescência do artista, em Poções e Vitória da Conquista, em traços que marcam a genialidade da cor, do desenho e da composição de diversos pintores que influenciaram a sua trajetória. Vídeos produzidos e textos escritos por críticos de arte, também integram a agenda da exposição.

“Adilson expõe uma série de pinturas nas quais foi resgatar, no fundo da memória, recordações da meninice, sintetizadas no antiquíssimo brinquedo infantil do pião, de permeio com um tipo de religiosidade que tem no ex-voto um de seus símbolos maiores, externando-as através de um veículo, a têmpera, pouco utilizado pelos pintores brasileiros”, explica o crítico de arte José Roberto Teixeira Leite. “Especialmente nessa fase, ‘Habitantes de Cidade’ tem toda uma identidade. Sua infância é revisitada de forma incansável. Traz à tona os seus treze anos e experiências vividas com três amigos na cidade de Poções, quando perdera sua mãe... momentos que têm sido revividos intimamente através da arte e do seu trabalho. Muitas lembranças ali”, destaca a arquiteta Lara Gusmão.

Adilson Santos possui trajetória de vida e de trabalho reconhecidos pelos mais respeitáveis críticos de arte e galeristas do país. Suas obras estão incluídas nas mais importantes coleções de apreciadores da arte no Brasil e no exterior. Após 40 anos residindo no Rio de Janeiro, onde intensificou seu trabalho artístico, desde 2004 possui residência fixa em Vitória da Conquista, onde dedica seu tempo ao ofício de transmitir para as telas as suas memórias, ideias e sonhos.

“Venho me dedicando a essa temática, ligada à memória do tempo, há mais de 30 anos. Esta é uma exposição que celebra 70 anos de pintura. Retrata as saudades, as inocências, brincadeiras, a beleza dos casarios e das janelas, além da minha ligação com o cinema, com os fantasmas da infância, como a perda de minha mãe. É uma vida inteira dedicada a arte", complementa o artista.

Serviço - Habitantes de Cidade - Da Cor da Memória do Tempo, do artista plástico Adilson Santos | Palacete das Artes, Graça | de terça (16) até o dia 23 de outubro, com visitação de terça a sábado, das 13h às 18h. A entrada está condicionada à apresentação do cartão de vacinação.