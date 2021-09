Em tempos de crise, aprender formas de economizar nas contas do dia a dia é essencial para manter as contas em dia. E um dos maiores gastos mensais do brasileiro é com alimentação.

Para ajudar a economizar sem perder a possibilidade de inovar na cozinha cotidiana, o chef do restaurante Senac Casa do Comércio, Cristiano Ribeiro, apresenta algumas dicas no quadro #palavradeespecialista nas redes sociais do Correio. Confira.