Palco do Festival Virada Salvador 2019 começa a ser montado

O palco do Festival Virada Salvador 2019 começou a ser montado na orla da Boca do Rio, onde fica a Arena Daniela Mercury. A estrutura do palco tem 60 metros de frente por 16 metros de altura, abrigando dez geradores. A cobertura é feita com alumínio, que permite agilidade maior na montagem.

Funcionários da ST Estruturas, fornecedora contratada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), já fizeram a base e começaram a montar a parte lateral da cenografia e a cobertura – esta última é armada no chão para, depois, ser erguida. A previsão é que o equipamento fique pronto com até dois dias de antecedência ao festival, quando então serão feitos testes no palco.

Atrações

São atrações já confirmadas para o Festival Virada os cantores Milton Nascimento, Anitta, Simone e Simaria, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Jorge e Mateus, Harmonia do Samba e Alok, dentre outros nomes. O evento acontece entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro e é promovido pela Prefeitura, sob a organização da Saltur.

No ano passado, cerca de dois milhões de pessoas passaram no local em todos os cinco dias. A estrutura contou com áreas temáticas, como a Vila Gastronômica, e brinquedos como a roda gigante de 36 metros de altura e a tirolesa.