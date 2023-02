Palco Donas do Som terá Larissa Luz, Carol Conká e Melly

A Praça Castro Alves, centro pulsante do Carnaval da Bahia, receberá 12 mulheres no Palco Donas do Som, a partir desta sexta-feira (17). O evento, que traz apenas mulheres como atrações, vai até o domingo (19). O projeto conta também com uma equipe de backstage também majoritariamente feminina.

Os shows terão início às 18h, sendo quatro apresentações ao longo da noite. O espaço é destinado ao protagonismo feminino para mulheres cis e trans.

No sábado (18), depois das 20h, Larissa Luz subirá ao palco montado na Praça Castro Alves.

“Esse é um projeto pioneiro que desenvolvi em parceria com a Maré Produções e visa lançar luz e trazer à tona o protagonismo feminino em espaços artísticos e culturais como o Carnaval”, conta Larissa.

Sexta-feira (17) - a partir das 18h

Sued Nunes

Josyara

Tulipa Ruiz

Marcia Castro

Sábado (18) - a partir das 18h

Nêssa

Evelyn

Melly

Karol Conká

Domingo (19) - a partir das 18h

Illy

Anelis Assumpção

Larissa Luz

Rachel Reis





