Palco Pagodão volta ao Salvador Fest

Ivete Sangalo, Léo Santana, Ana Catarina, Dilsinho e Marília Mendonça são algumas das atrações que vão comandar o Salvador Fest 2019.

O evento acontece há 14 anos e no palco já pisaram artistas como, Anitta, Saulo, Harmonia do Samba e Wesley Safadão. Este ano, a festa acontece no dia 15 de setembro e 27 atrações serão distribuídas em 5 palcos, contando com o palco Pagodão, que é um dos mais disputados.

O Palco Pagodão retorna este ano trazendo mais de 10 atrações do tradicional pagode baiano e promete ser um dos lugares mais movimentados do evento. Bandas como La Furia, O Poeta , A Invasão, Attooxxa, Pegadeira e Hiago Danadinho vão marcar o retorno do palco nesta edição.

Segundo organização do evento, o Salvador Fest é o terceiro maior evento em números, entre o carnaval e o Show da Virada e reúne grandes nomes do pagode, arrocha, axé e sertanejo nacional no Parque de Exposições de Salvador.

Marcelo Brito é o idealizador do Salvador Fest (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Um evento para apresentar as novidades do festival para a imprensa foi organizado na ultima quinta (5) e entre as novidades, está a festa After By Hype, que ocorrre no final do festival com apresentações de Djs, no camarote Glamour.

Para Marcelo Brito, idealizador do Salvador Fest, a expectativa para esta 14ª edição é muito grande e a produção investiu bastante na grade de atrações do evento. “É uma grade muito forte. A gente sabe que é como se fosse uma playlist que as pessoas que estão vindo ouvem muito um mix de músicas. O cara está ouvindo um Lambassaia, mas se ele não gostar ele tem um Tyrone, um Dilsinho, Ivete. Então a gente tenta atingir todos os públicos”, explica Marcelo.Uma estrutura que inclui banheiros e postos médicos, além de segurança dentro e fora do local, está sendo montada para o evento. No dia da festa, o metrô, que costuma funcionar até 0h, vai funcionar até 1h e linhas exclusivas de ônibus serão disponibilizadas.

Os ingressos para a festa já estão disponíveis nos balcões Pida, Sympla e através do site http://www.salvadortickets.com.br/evento/salvador-fest-2019/

*Com orientação do editor Roberto Midlej