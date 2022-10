Palestra do nutricionista Daniel Cady integra fórum sobre a saúde da mulher

O Fórum Rosa: A Saúde da Mulher em Foco será realizado nesta terça-feira (25), às 18h, no auditório da AMO Medicina Diagnóstica, no Rio Vermelho. O evento tem o objetivo de conscientizar a população feminina, integrando as ações do mês de combate ao câncer de mama.



A programação terá abordagem multidisciplinar e incluirá debate com especialistas e a palestra “Alimentação para uma vida saudável”, com o nutricionista Daniel Cady. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube/clinicaamosalvador.



Na atividade que reunirá pacientes, familiares, médicos e profissionais da saúde, serão apresentados dados sobre a incidência da doença no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima-se que haverá 66.280 novos casos no país em 2022, com 17.825 mortes. A Bahia terá 3.460 novos casos, sendo 1.180 em Salvador.



Apesar da expressividade dos números, avanços no diagnóstico e no tratamento reforçam o combate à doença cujas chances de cura são superiores a 90%, se descoberta precocemente. Nas palestras, também serão expostas as novidades nos métodos de identificação dos tumores malignos da mama, evoluções e personalização do tratamento, importância da descoberta precoce, novas terapias e técnicas cirúrgicas, chances de cura e impactos da pandemia no diagnóstico.



Além do debate entre especialistas da saúde da mulher, o público terá a oportunidade de esclarecer dúvidas com a equipe multidisciplinar. A abordagem do câncer de mama envolve mastologistas, radiologistas, patologistas, oncologistas clínicos, radio-oncologistas, cirurgiões plásticos e enfermeiros, além de fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.



“Cada componente desse time tem seu papel específico no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama. A soma dessas expertises para o cuidado integrado resulta em maior sucesso no tratamento e significa acolhimento, fundamental para o enfrentamento da doença”, explica o mastologista Ezio Novais, ex-presidente da Sociedade Mundial de Mastologia e um dos coordenadores da Mastologia da AMO.



A campanha da AMO deste ano tem como foco a superação e o crescimento, experimentados por mulheres que passaram pelo tratamento em busca da cura. O material educativo e as peças das redes sociais incluem orientações de especialistas e depoimentos sobre “a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora”, como diz o trecho da música de Gonzaguinha “Eu apenas queria que você soubesse”.



Os depoimentos revelam as experiências desde o diagnóstico até o início ou a conclusão do tratamento, fortalecendo a importância do cuidado, com a adoção de condutas preventivas e alerta para a importância do diagnóstico precoce.