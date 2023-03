Palhaço chora ao descobrir que foi contratado para animar enterro de criança

Um palhaço crera ser contratado para uma festa infantil, mas, ao chega no local combinado, percebeu que se tratava do enterro de um menino de nove anos. Acostumado a fazer os outros rirem, o animador não conteve as lágrimas e fez um discurso de despedida.

O caso foi registrado em Puebla, no México e viralizou pelas redes sociais. O próprio grupo de animação do qual o palhaço faz parte publicou um vídeo, cuja legenda foi “TikTok mais triste”.

“Que você viva para sempre no reino dos céus”, disse o palhaço. Em seguida ele pediu aplausos ao menino.

A criança morte era Christopher, que morreu dois dias antes da sua festa de aniversário. Ele queria que a celebração tivesse balões, palhaços e convidados.

Não há informações sobre a causa da morte da criança.