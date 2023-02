Palhaços do Rio Vermelho volta às ruas em 2023 com alta expectativa de público

O bairro do Rio Vermelho volta a acolher o maior cortejo de palhaços do país que há onze anos valoriza a cultura e consagra o espírito lúdico da infância, representado na figura mítica do Palhaço, assim como agrega e dá espaço para diversas manifestações de cultura popular do estado da Bahia.

Após o pedido do público o Movimento Cultural Palhaços do Rio Vermelho volta com seu desfile recheado de muita alegria e fantasia, o símbolo de um dos grandes momentos do pré-carnaval da Bahia, que reúne todos os anos mais de cinco mil pessoas de todas as idades, esse ano promete bater o recorde do último desfile com 8 mil pessoas.

Com o objetivo de preservar o bairro boêmio, uma forma livre de brincar o pré-carnaval através da fantasia, da livre forma de se divertir, unindo amigos, família, crianças e adultos. O desfile sai no dia 04 de fevereiro (sábado) com concentração às 17h, na Quadra Esportiva na Rua da Paciência e saída às 19h.

Para 2023, os Palhaços do Rio Vermelho vão intensificar ainda mais a sua atuação, ampliando as intervenções artístico-cultural no bairro. O Movimento vai aproximar várias linguagens artísticas como artes plásticas, circenses e teatrais, através de ações que vão transformar o Rio Vermelho em um grande picadeiro cultural.

Resgatando a fantasia, os desfiles das marchinhas dos antigos carnavais, principalmente o Bando Anunciador do Carnaval, que existia no bairro na década de 50/60, a manifestação compõe a diversidade e a preservação do bairro no verdadeiro pré-carnaval de cunho popular.

“Realizar o desfile após dois anos parados, por conta da pandemia é uma conquista. Esperamos o nosso público alegre, fantasiado, grupos de amigos e família, para uma retomada revigorante”, explica Lúcia Menezes, uma das fundadoras do movimento.