Palmeiras acerta a venda de Artur para o Red Bull Bragantino

O Palmeiras e o Red Bull Bragantino tratam dos detalhes finais para confirmarem a transferência do atacante Artur. O jogador de 21 anos pertence ao clube alviverde e passou a última temporada emprestado ao Bahia. Agora, nos próximos dias, ele deve ser anunciado como reforço do atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em uma transação de cerca de R$ 25 milhões.



A negociação do Red Bull Bragantino por Artur teve início em dezembro. O Palmeiras inicialmente planejava voltar a contar com o atacante após o fim do contrato de empréstimo, porém a diretoria considerou atrativa a proposta recebida. O elenco alviverde se apresenta para a pré-temporada na próxima segunda-feira e não deve contar com Artur, que já foi liberado para cuidar da negociação.



O atacante de 21 anos é natural de Fortaleza e foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Apesar de ter sido usado pelo clube em algumas ocasiões, Artur passou a maior parte das últimas temporadas em seguidos empréstimos para outras equipes. O jogador atuou nos últimos anos por Grêmio Novorizontino, Londrina e Bahia.



O Palmeiras se interessou em vender o atacante pela necessidade de melhorar o fluxo de caixa no início da temporada. O clube fechou 2019 com um déficit de aproximadamente R$ 40 milhões. A diretoria lida no momento com um projeto de reformulação do elenco, mais voltado à valorização de revelações da base e com a meta de evitar contratações caras.