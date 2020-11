Palmeiras anuncia zagueiro Benjamín Kuscevic; Abel é apresentado

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (4) a contratação do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic. O defensor de 24 anos estava na Universidad Católica e assinou acordo por cinco temporadas. Além de chamar a atenção pelas boas atuações pelo clube, o jogador atuou também pela seleção chilena, tanto nas categorias de base como pelo time principal. Ainda nesta quarta, a equipe também apresentou o novo técnico, o português Abel Ferreira.

"Sou um zagueiro que tem muita raça, sou rápido e tento passar segurança aos meus companheiros e ao time. Vou a dar tudo de mim pela equipe em todas as partidas e me doar ao máximo dentro de campo", disse ao site oficial do Palmeiras. "É um orgulho muito grande vestir camisa do Palmeiras. A estrutura do clube é incrível, uma das melhores do mundo, fico muito emocionado de estar aqui", comentou.

Kuscevic estreou pelo time profissional da Universidad Católica em 2014. No mesmo ano, ele foi emprestado ao Real Madrid, onde teve a oportunidade de participar de alguns treinos com o time principal e de disputar competições pela equipe juvenil. Após um ano, voltou à equipe chilena e desde então conquistou os títulos dos torneios Clausura e Apertura locais em 2016, do campeonato nacional em 2018 e 2019 e das Supercopas do Chile em 2016 e 2019

Ele terá como companheiro de clube outros estrangeiros. O lateral-esquerdo uruguaio Viña e o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez são titulares absolutos. Outro nome presente no clube é o meia venezuelano Alejandro Guerra, que não tem sido utilizado e cumpre a rotina de treinos em horários diferentes ao do elenco principal.

Abel Ferreira cita 'calendário maluco' e não promete jogo bonito

O novo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi apresentado pelo clube nesta quarta-feira (4) e logo na primeira entrevista coletiva no cargo garantiu que a prioridade no momento é fazer o time manter a sequência de vitórias e não se preocupar inicialmente com um estilo bonito de jogo. O português de 41 anos afirmou que pelo calendário apertado e pela falta de tempo para treinar, a equipe terá de pensar mais em resultados neste começo.

Com contrato até o fim de 2022, Ferreira deixou o PAOK, da Grécia, e vai estrear pelo Palmeiras já nesta quinta-feira (5) diante do Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil. O português afirmou que quer fazer a equipe ter atuações de bom futebol, porém isso só será possível futuramente.

"Temos que recuperar a nossa identidade. Agora não me peçam que sem treinar, a equipe jogue como as minhas equipes jogavam. Não há tempo. Neste momento temos que ganhar. Os jogadores sabem perfeitamente o que tem que fazer dentro de campo", disse.

Antes de iniciar o trabalho, o técnico estudou os times brasileiros, as características dos jogadores e a história do próprio Palmeiras. O português admite ter a responsabilidade de representar bem a tradição do clube. "Vamos tentar somar isso ao DNA do clube, tem rica história, é o maior campeão brasileiro. Não sou eu que digo, são técnicos vencedores: é preciso tempo. Mas sei que é preciso ganhar. Ou ganha ou ganha. Não há outra forma", avaliou.

Ferreira desembarcou no Brasil na última segunda-feira, viu a vitória do time por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e comandou o primeiro treino do elenco na tarde desta terça. Pela avaliação inicial, o treinador considera não ser necessário trazer muitos reforços para o time, pois gostou das opções e principalmente da presença de garotos vindos da base. O técnico, inclusive, tem experiência em desenvolver revelações.

"Não é preciso mexer muito (no time) porque temos bons jogadores Temos jovens. Já entreguei esse diagnóstico ao nosso diretor. Será sempre nessa linha: vamos procurar dentro do clube. Se não tiver procuramos fora. Não tem que mexer muito, estamos bem, temos uma base muito boa", afirmou. Uma preocupação apontada por Ferreira é ter um substituto para Viña na lateral esquerda. O uruguaio será desfalque em breve para defender a seleção em partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O novo comandante do Palmeiras vai morar inicialmente nas instalações da Academia de Futebol e disse estar preocupado com a agenda repleta de partidas. "É loucura ter dois meses com 18 jogos, mas vamos encarar com seriedade e disciplina", disse. "Ainda tenho de ver quem fez o calendário, porque é um calendário maluco. Vamos ter de nos preocupar com a logística", afirmou.

No Palmeiras, Abel Ferreira terá a companhia de outros compatriotas. Os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o analista de desempenho Tiago Costa e o preparador físico João Martins vieram junto com o treinador e também estavam no PAOK.

Apesar de jovem, o técnico português reforçou que jamais foi demitido na carreira e torce para manter essa escrita no futebol brasileiro, local em que a rotatividade de treinadores é grande. "Algum dia vai acontecer isso (ser demitido). Ainda não fui despedido, mas um dia vou ser. É natural. No futebol, ou mata ou morre. Vivemos em uma selva. As regras do jogo são claras: ou ganha ou ganha", comentou.