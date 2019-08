Palmeiras busca empate com o Corinthians no clássico paulista

No clássico paulista da rodada, Corinthians e Palmeiras empataram em 1x1 no Itaquerão, na noite deste domingo (4). Quem abriu o placar foi o time anfitrião, aos 12 minutos do primeiro tempo. Sornoza cobrou falta para a área e Manoel, sozinho, conseguiu subir mais que a zaga rival e mandar a bola, de cabeça, para o fundo da rede de Weverton. O lance ainda teve a ajuda de Diogo Barbosa, que era quem estava marcando o autor do gol, mas vacilou. Manoel, aliás, chegou ao seu terceiro gol em dérbis pelo Corinthians - já havia anotado antes em duelos contra São Paulo e Santos.

O empate veio no início do segundo tempo, aos 2 minutos. A bola foi alçada na área, Love afastou mal e Deyverson pegou a sobra. Cruzou e o volante Felipe Melo, que vinha de trás, apareceu bem, subiu muito e cabeceou para deixar o placar igual.

O 1x1 fez o Palmeiras ampliar a sequência de partidas sem ganhar no Brasileirão - já são quatro, sendo, ao todo, três empates e uma derrota. Com a vitória do líder Santos sobre o Goiás, o Verdão está a quatro pontos da 1ª colocação, com 28 - e quatro na frente do 3º, o Flamengo. Já o Corinthians aparece na 7ª posição, com 20 pontos.