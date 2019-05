Palmeiras e Globo chegam a acordo para transmissão do Brasileiro

O Palmeiras e o Grupo Globo confirmaram nesta quinta-feira que fecharam acordo para transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro tanto para TV aberta como para o pay-per-view. Após meses de impasse nas negociações, as duas partes entraram em acordo que valerá de 2019 para 2024. A partir de agora, todos os compromissos do time terão exibição na TV.



"Tivemos os nossos pleitos atendidos a contento e assinamos um contrato com duração de seis anos", afirmou, em nota oficial, o presidente do Palmeiras , Mauricio Galiotte. "Quero agradecer ao torcedor palmeirense, que compreendeu a importância de todo esse processo e esteve sempre ao nosso lado durante a negociação, sendo fundamental e determinante para o sucesso dessa operação", completou.



O primeiro passo para a negociação avançar foi a Globo aceitar a exigência do Palmeiras de não ter um redutor no contrato para TV aberta. O valor com 20% de desconto (R$ 9,6 milhões em vez de R$ 12 milhões) havia sido proposto para todas as equipes que decidiram fazer acordos com a Turner para TV fechada. A Globo justificou que a diferença servia para compensar o impacto aos negócios da empresa gerados pela presença dos jogos em uma empresa concorrente - na TV fechada, o Palmeiras assinou com o Grupo Turner.



Para TV aberta, a Globo dividiu os R$ 600 milhões com 30% do total pago de acordo com o desempenho do campeonato, 30% referentes à quantidade de partidas exibidas e os 40% restantes divididos igualmente. Esta última parte corresponde a R$ 12 milhões, valor pelo qual o Palmeiras brigou para não ter a incisão do redutor, como estava previsto inicialmente.



O segundo passo rumo ao acordo final foi sobre o pay-per-view. O Palmeiras discordava do fatiamento do total de R$ 650 milhões destinados para o contrato. Desse total, Flamengo e Corinthians receberiam cada um R$ 120 milhões, o equivalente a 18,5%.



A diretoria palmeirense questionava os critérios que norteavam essa divisão. Um dos parâmetros era a Globo destinar recursos de acordo com a quantidade de torcedores de um determinado time que era assinante do pacote. Na opinião do Palmeiras , um jogo do time pode atrair audiência mesmo de pessoas que sejam apoiadores de outras equipes ou estejam interessados no impacto do resultado daquela partida para a tabela.