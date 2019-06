Palmeiras é líder de novo, Vasco sai da zona e Goiás entra no G6

A bola não vai rolar para o Brasileirão durante a Copa América. A competição continental começa nessa sexta-feira (14) e a Série A do torneio nacional teve a 9ª rodada encerrada na noite de quinta-feira (13).

O Palmeiras continua sobrando. Com sobras, os comandados do técnico Felipão venceram o Avaí por 2x0, reassumiu a primeira colocação e fez mais uma vítima no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Os gols foram marcados por Deyverson e Bruno Henrique.



Com o resultado, o time alviverde chegou aos 22 pontos e ultrapassou o Santos, que tem 20, e estava na ponta. Já o Avaí segue o seu martírio na lanterna da competição e a situação do técnico Geninho ficou ainda mais complicada. Há risco dele ser demitido após mais um tropeço.

O Vasco derrotou o Ceará por 1x0, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Com o triunfo pela nona rodada, o time carioca alcançou os nove pontos, enquanto que o cearense tem um a mais. O gol foi assinado por Danilo Barcelos.

No estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético-MG marcou aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Igor Rabello tocou de cabeça, Toró furou ao tentar afastar e a bola sobrou para Alerrandro, que mandou para o fundo da rede.

O Goiás fez jus ao fator casa para vencer a segunda partida seguida e entrar no G6 antes da parada para a Copa América. No estádio Serra Dourada, em Goiânia, o time goiano mostrou superioridade sobre o Athletico-PR e ganhou pelo placar de 2x1. Kayke e Leandro Barcia fizeram os gols do mandante, enquanto que Rafael Vaz (contra) marcou para os paranaenses.

Com 15 pontos e um jogo a menos que os demais adversários, por conta da partida adiada contra o Corinthians pela sétima rodada, o Goiás aparece em sexto lugar. Já Athletico-PR, apesar de vir de duas derrotas seguidas, aparece em 13º com 10 e segue sem vencer fora de casa.

As outras duas partidas terminaram empatadas em 1x1. O Fluminense saiu atrás do placar, mas acabou buscando o empate diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. O centroavante Everaldo fez o gol da equipe catarinense, enquanto que o meia Paulo Henrique Ganso, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual. O São Paulo empatou o jogo aos 27 minutos do segundo tempo. Seis minutos depois de entrar em campo, o meia Nenê fez boa jogada pelo meio e tocou para Alexandre Pato. O atacante dominou já passando pelo adversário e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro Victor.

A Série A do Campeonato Brasileiro volta a ser disputada após a Copa América. Todos os jogos da 10ª rodada serão disputados no dia 14 de julho.