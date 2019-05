Palmeiras goleia Santos na abertura da quinta rodada da Série A

Será que alguém vai segurar o Palmeiras no Brasileirão 2019? O atual campeão já lidera neste ano e, neste sábado (18), mostrou sua força mais uma vez ao golear o então vice-líder Santos por 4x0, no Pacaembu, na abertura da quinta rodada.

Agora são 28 jogos de invencibilidade no campeonato, iniciada na arrancada que culminou no título de 2018. Ontem, ela não demorou de ser pavimentada. Aos 18 minutos, já vencia o clássico por 2x0. Deyverson ampliou, depois de Gustavo Gómez ter aberto o placar aos 5. Em comum, ambos com assistência de Dudu. Na etapa final, Raphael Veiga anotou o terceiro e Hyoran, completando outro passe de Dudu, encerrou a goleada.

O Porco chegou a 13 pontos, frutos de quatro vitórias e um empate. Só o São Paulo, que no domingo recebe o Bahia no Morumbi, pode alcançar nesta rodada.

O segundo colocado, no entanto, agora é o Atlético Mineiro, que ganhou do Flamengo por 2x1 no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Galo está com 12 pontos.

O triunfo se deve a dois golaços dos estrangeiros do time. O primeiro de Cazares, após deixar dois marcadores no chão. O Flamengo empatou com Bruno Henrique antes de Chará fazer outro golaço, em um chute de primeira e sem ângulo.

No Maracanã, o Fluminense surpreendeu ao golear o Cruzeiro por 4x1 apenas três dias depois do empate suado por 1x1, pela Copa do Brasil. Gols de Luciano, Nino, João Pedro (2x) para o time carioca e Robinho para os mineiros.