Palmeiras multa jogador após flagra com bebida em festa

O atacante Gabriel Veron será punido de 'forma administrativa e financeira' pela diretoria do Palmeiras por causa do vídeo circulado nas redes sociais, no qual aparece em uma festa na noite paulistana às vésperas do clássico com o São Paulo, pela Copa do Brasil. Os vídeos, publicados originalmente no Instagram, no final de terça-feira (12), mostram o atleta de 19 anos ingerindo o que aparenta ser bebida alcoólica, despejada na boca do jogador direto da garrafa.

"Tão logo se apresentou nesta quarta-feira na Academia de Futebol, o atleta Gabriel Veron foi encaminhado ao Departamento de Futebol e confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais", informou o Palmeiras em suas redes sociais.

"Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude. Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira", concluiu a nota.

Veron está fora dos treinamentos do Palmeiras desde o dia 4 de julho por causa de um corte no pé direito, sofrido após um acidente doméstico. O jogador recebeu 11 pontos no local e ainda não tem estimativa de retorno às atividades. Ele desfalcou a equipe nos confrontos com o Cerro Porteño, pela Libertadores, e Fortaleza, pelo Brasileirão.

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras demonstraram indignação com o ocorrido justamente pelo fato de o jogador estar no departamento médico. Em maio, o atacante já havia preocupado os médicos do clube por causa de um edema na coxa. Foram justamente os problemas físicos que o impediram de ganhar sequência com Abel Ferreira. Nesta temporada, Veron foi titular em 16 dos 33 jogos da equipe paulista.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o São Paulo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe palestrina precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Em caso de vitória por apenas um gol, a decisão irá para os pênaltis.