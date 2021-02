Palmeiras perde para Al Ahly nos pênaltis e fica em 4º no Mundial

O Palmeiras se despediu do Mundial de Clubes da Fifa de forma melancólica. Nesta quinta-feira (11), o Verdão foi derrotado nos pênaltis pelo Al Ahly por 3x2, após o empate em 0x0 no tempo regulamentar, e terminou o torneio na quarta colocação. O campeão da Libertadores se despede da competição, disputada em Doha, no Catar, sem gols marcados com a bola rolando. Na semi, o time perdeu para o Tigres, do México, por 1x0.

No estádio Education City, Rony e Luiz Adriano erraram as duas primeiras cobranças do Palmeiras. Já Gustavo Scarpa e Gustavo Gómez converteram. A equipe egípcia também havia perdido duas, com El Soleya e M. Mohsen, e feito duas, com Ibrahim e Hany. Nas últimas batidas de cada um, o Al Ahly fez com Ajayi, enquanto Felipe Melo desperdiçou.

Com a derrota, o Palmeiras se torna o primeiro time sul-americano a não conseguir sequer o terceiro lugar no Mundial. Entre os brasileiros, o Internacional, em 2010, e o Atlético-MG, em 2013, já tinham ido para a disputa e conseguiram o último lugar no pódio. O Colorado bateu o Seongnam, da Coreia do Sul, por 4x2, e o Galo venceu o Guangzhou Evergrande, da China, por 3x2.

O Verdão entrou em campo, contra o Al Ahly, com quatro mudanças no time titular: saíram Marcos Rocha, Danilo, Gabriel Menino e Zé Rafael e entraram Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula e Willian. Já o clube do Egito teve como desfalques dois principais jogadores - o meia El-Shahat e o atacante Kahraba desrespeitaram o protocolo de prevenção contra a covid-19 e foram suspensos pela Fifa.

O Palmeiras começou o jogo de maneira apática, sem mostrar intensidade ou força ofensiva. Já o Al Ahly, mais organizado em campo, conseguia avançar em campo e trocar passes perto do gol. Aos 25 minutos, um susto para os brasileiros: Felipe Melo perdeu a bola na frente da área e El Soleya aproveitou, mas errou o chute, que foi para fora. Bwalya também teve chance de abrir o placar, aos 30, mas foi por cima da meta de Weverton.

Rony respondeu na sequência, quando ficou com a sobra da bola na entrada da área, após escanteio, e chutou bem perto do gol. O Al Ahly apareceu de novo aos 37, com Afsha, que finalizou para fora. E, aos 39, foi a vez de Rony chegar perto do gol depois de cabecear no cantinho, mas El Shenawy se esticou todo e deu um toquinho para fora. Luiz Adriano também marcar de cabeça, mas o goleiro impediu.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor e, mais agressivo, começou a pressionar no ataque. Aos 5 minutos, Rony bateu cruzado, sendo travado na hora do chute, e, aos 7, Patrick de Paula cabeceou para fora.

O Ah Aly mexeu na sequência e o ritmo voltou a cair. Aos 21, os egípcios viram El Soleya receber cruzamento na entrada da área e dar um voleio, defendido por Weverton. No rebote, Ajayi mandou para o fundo da rede, mas o auxiliar assinalou impedimento.

Aos 35, o técnico Abel Ferreira sacou Willian, Raphael Veiga e Patrick de Paula do Palmeiras e colocou em campo Gustavo Scarpa, Gabriel Menino e Danilo. Mas era tarde demais e a partida foi decidida nos pênaltis.