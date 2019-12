Palmeiras tem Jorge Sampaoli como primeira opção para 2020

O argentino Jorge Sampaoli é a primeira opção do Palmeiras para substituir o técnico Mano Menezes, demitido após a derrota para o Flamengo por 3x1, no domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro. O nome vem sendo sugerido por conselheiros ao presidente Maurício Galiotte desde os primeiros rumores da saída do treinador do Santos ao término da atual temporada. Ele tem contrato com o clube da Baixada Santista até o final de 2020.



Sampaoli está inserido no contexto de mudança profunda que a presidência do Palmeiras pretende para o ano vem. Galiotte comentou sobre um novo modelo na forma de o Palmeiras atuar. Foi o presidente que respondeu e informou sobre as demissões de Mano Menezes e do diretor Alexandre Mattos. "O ciclo hoje (domingo) se encerra (sobre a demissão de Alexandre Mattos). O Palmeiras pensa agora num modelo diferente para o próximo ano, uma forma diferente de ver o futebol", afirmou o cartola.



Uma das estratégias do Palmeiras para se aproximar do argentino é a contratação de Paulo Autuori para substituir Alexandre Mattos no cargo de diretor de futebol. Autuori foi superintendente do Santos. Antes de ser demitido ele já havia definido que não ficaria no clube na próxima temporada. Acabou desligado na última semana.



Contratar Sampaoli será uma tarefa difícil para o Palmeiras. O argentino já tem conversas adiantadas com o Racing, que formalizou uma oferta ao treinador assim que Eduardo Coudet, atual técnico do clube argentino, confirmou a sua saída em 2020. Para contratá-lo, portanto, o Palmeiras terá de superar a proposta do vizinho. Em entrevista à TNT Sports da América Latina, o presidente do Racing, Victor Blanco, afirmou que o clube argentino espera contar com o treinador santista na próxima temporada. "O Diego Milito (diretor de futebol do Racing) escolheu o Sampaoli e estamos todos unidos atrás disso. Estamos juntos à espera de que isso seja possível", disse o mandatário.



Um dos motivos que fizeram Sampaoli pensar em deixar o Santos é a falta de dinheiro para a construção de um grupo que possa brigar pela conquista da Copa Libertadores. Enquanto esteve na superintendência do futebol alvinegro, Paulo Autuori explicou ao treinador que o ano de 2020 seria de dificuldades financeiras.



O Palmeiras deve oferecer a Sampaoli um projeto de reformulação - com contratações baseadas no mercado sul-americano - para a disputa do torneio continental. Atualmente, o clube de Avellaneda é um dos mais poderosos do futebol argentino, competindo em condições de igualdade financeira com Boca Juniors e River Plate, vice-campeão da Libertadores.



Nesses quatro anos e meio, o Palmeiras foi campeão duas vezes do Brasileirão (2016 e 2018) e faturou a Copa do Brasil em 2015. A falta de um título da Libertadores foi fundamental para o acirramento das cobranças sobre a diretoria. Nas duas últimas partidas que faltam ao time no Brasileirão ele deverá ser comandado pelo treinador da equipe sub-20.