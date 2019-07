Palmeiras vence o Inter em casa; Athletico-PR e Flamengo empatam

Nos outros dois jogos das quartas da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10), o Palmeiras conseguiu uma vitória de 1x0 contra o Inter, em casa, enquanto Athletico-PR e Flamengo ficaram no 1x1, em Curitiba.



Palmeiras e Inter fizeram um jogo pegado. O alviverde abriu o placar aos 19 minutos da primeira etapa, após uma grande pressão inicial. O lance envolveu dois ex-jogadores do Bahia. Após cruzamento da esquerda, Marcelo Lomba só olhou e Zé Rafael fez, de cabeça, 1x0.



Nico López tentou empatar de longe, mas Weverton defendeu. Dudu tentou por duas vezes, mas não conseguiu acertar o gol gaúcho.



O camisa 7 continuou tentando marcar o dele na segunda etapa. Mas seguia com a mira torta. Um dos artilheiros da Copa América, Guerrero mal tocava na bola. Já aos 44, Zé Rafael tentou fazer seu segundo gol, mas a batida de falta foi para fora.



Haja VAR

Athletico-PR e Flamengo fizeram uma parte muito movimentada. Pelos dois times, que procuravam o gol a todo instante, quanto pela equipe do árbitro de vídeo, acionada por diversas vezes.



Só no 1º tempo, foram dois gols do Furacão anulados após consulta ao VAR. Na etapa final, o Athletico abriu o placar logo aos 4 minutos. Na cobrança de escanteio de Nikão, Arão desviou para trás e acabou ajudando Léo Pereira, que cabeceou para dentro.



Aos 12, nova consulta do VAR, desta vez para ratificar uma marcação de pênalti para o Athletico. Outra anulação, já que havia tido uma falta no início da jogada. Melhor para o Fla, que empatou logo depois, com Gabigol. No fim, o Furacão teve mais um anulado.