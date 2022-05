Pan America: Harley-Davidson lança moto aventureira no Brasil

A Pan America 1250 irá concorrer com modelos como a BMW R 1250 GS e Triumph Tiger 1200

Há algum tempo, a Harley-Davidson demonstra que seu portfólio que ser mais abrangente. O tradicional fabricante americano quer descolar do estilo custom e já comercializa até um modelo elétrico, a LiveWire.

A nova prova da mudança é a Pan America, uma bigtrail, segmento até então inédito para a marca sediada em Milwaukee, nos Estados Unidos. No Brasil, a configuração 1250 Special está em pré-venda por R$ 139.995, valor que inclui o opcional Adaptive Ride Height para as primeiras unidades.

Esse revolucionário sistema de suspensão atua automaticamente e alterna entre uma posição mais baixa (quando a moto está parada) e a altura ideal de pilotagem, quando a motocicleta está em movimento.

O assento da motocicleta aventureira da Harley tem dois níveis

Com 1.252 cm² de capacidade e quatro válvulas por cilindro, ele é capaz de entregar 150 cv de potência a 9 mil rpm e 13 kgfm de torque, sendo que o pico ocorre a 6.750 rpm.

A força é transmitida à roda traseira por meio um câmbio mecânico de seis velocidades e corrente tradicional.

Na versão Special, a Harley-Davidson Pan America pesa 258 kg, 9 kg mais que sua principal rival no segmento: a BMW R 1250 GS. A nova Harley também irá concorrer com modelos como a Triumph Tiger 1200.

Os freios, com ABS de série, têm discos e pinças da Brembo feitos sob medida. O painel de instrumentos é digital, com tela TFT sensível ao toque de 6,8 polegadas.

MERCADO DE MOTOCICLETAS

De acordo com a Abraciclo, associação que reúne fabricante de motos e similares, a indústria de motocicletas fechou o primeiro quadrimestre com 439.817 unidades produzidas.

O volume é 22,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Nos quatro primeiros meses de 2022, as exportações totalizaram 14.533 unidades, o que corresponde a uma retração de 16,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

No acumulado de janeiro a abril, foram emplacadas 382.380 motocicletas, aumento de 27,4% na comparação com o mesmo período de 2021.

APOSTA NAS FRANCESAS

A Citroën e a Peugeot ganharam uma nova representação em Salvador. No mesmo local, na Avenida Paralela, próximo à entrada de Alphaville, a concessionária Gaulesa - que está empregando 45 pessoas - tem showroons independentes para as duas marcas. No entanto, o pós-venda é único e ocupa boa parte dos 5 mil m² da empresa.

“Buscamos trazer o que havia de melhor da Peugeot e da Citroën para os soteropolitanos, agregando à longa experiência e reputação do Grupo Indiana, amplamente reconhecido pela força de vendas e pela excelência na qualidade de serviço”, declara Daniel Sampaio, sócio do Grupo Indiana.

O executivo ressalta que essa é a terceira concessionária do tipo que o grupo inaugurou na Bahia, as outras são em Itabuna e Vitória da Conquista. Sampaio está empolgado com os próximos lançamentos das empresas, que fazem parte da Stellantis - que surgiu da fusão da PSA com a FCA.

Entre os modelos aguardados para as próximas semanas estão a Peugeot Partner Rapid e a nova geração do Citroën C3. Com quase 45 anos de fundação, o Grupo Indiana representa 11 fabricantes, com atuação em oito municípios da Bahia.

BRITÂNICO EM TRAJE SPORT

Depois de apresentar no último trimestre do ano passado o Range Rover, que perdeu o sufixo Vogue, a Land Rover revelou agora o Range Rover Sport. O SUV, que deve chegar ao Brasil apenas no ano que vem, está mais tecnológico e luxuoso para disputar com rivais como BMW X5 e Porsche Cayenne.

Uma configuração elétrica está confirmada para 2024, mas enquanto ela não chega, o Sport poderá ser adquirido em duas motorizações.

A versão SE tem motor 3 litros de seis cilindros, híbrido leve, de 359 cv de potência e 50,9 kgfm de torque. Na versão Dynamic, o rendimento do propulsor passa para 400 cv e 56 kgfm. Para a opção Autobiography Plug-In, a empresa instalou um conjunto de baterias e motor elétrico mais generoso, que rende 440 cv e 85,5 kgfm.

Por fim, há um 4.4 V8 biturbo que rende 530 cv e 76 kgfm e faz o veículo ir de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos. Todas as configurações usam uma nova transmissão de oito velocidade e possuem tração nas quatro rodas.

AUMENTO DE CUSTOS

A Nissan Motor Company espera zerar o lucro operacional para o atual ano fiscal, que começou em abril e termina em março de 2023.

A informação foi divulgada pela agência Reuters, que atribui o resultado a fatores como a escassez global de componentes eletrônicos, à volta das restrições impostas na China por conta da nova onda do coronavírus e aos altos custos das matérias-primas - principalmente aço e alumínio.

Há pouco tempo, a Toyota também revelou que os gastos com insumos podem custar até um quinto dos lucros da empresa.

DIREÇÃO AUTÔNOMA

A Mercedes-Benz está avançando na condução autônoma e homologou o Drive Pilot, que equivale ao nível 3 pela SAE (sigla em inglês para Sociedade dos Engenheiros Automotivos), quando é permitido que o condutor desvie a atenção da estrada em determinadas situações.

Dois modelos da Mercedes-Benz vão operar no nível 3 de condução autônoma

O sistema estará disponível a partir da próxima semana na Alemanha para o sedã Classe S e para o SUV elétrico EQS. A tecnologia do fabricante alemão baseia-se na detecção do veículo do pacote de assistência à condução - como piloto automático adaptativo e leitor de faixa e e inclui sensores adicionais. Estes incluem principalmente radar, LiDAR (sistema de medição de distâncias baseado na luz) e câmeras, mas os sensores de ultrassom e umidade também fornecem dados valiosos.

SALÃO, SÓ DE CAMINHÃO

A Fenatran, uma das mais importantes feiras de transporte e logística do mundo, está confirmada para acontecer em São Paulo entre 7 e 11 de novembro.

Já a tentativa de retorno do Salão do Automóvel em São Paulo, que teria um outro nome e seria realizado no Autódromo de Interlagos em agosto, não foi adiante.

AVALIAÇÃO DA NOVA NISSAN FRONTIER

Dê play e veja como ficou a linha 2023 da picape