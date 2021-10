Pancetta X Bacon: entenda as diferenças das duas carnes suínas mais famosas

Um ingrediente muito utilizado nas receitas e na culinária brasileira, o bacon, é muitas vezes confundido com a pancetta. Ambas as carnes têm origem suína, porém o sabor, processo de cura e temperos são diferentes.

A pancetta, originária da Itália, é uma parte da barriga do suíno seca, curada com sal, pimenta e muitas especiarias, como ervas finas, cravo, vinho branco, alho e noz moscada e não é defumada. Depois desse processo, ela fica maturando por alguns meses, para poder ser consumida. É uma carne mais leve, suculenta e mais saborosa, sendo muito utilizada como prato principal ou como acompanhamento.

O bacon, de origem inglesa, é uma carne de porco entremeada de gordura macia e, depois de salgada, é curada e defumada. Em algumas receitas, o bacon pode apresentar mais gordura que a pancetta, dependendo da forma que ele é preparado e assim como a outra iguaria, se preparado em chama aberta, pode ter seu sabor ainda mais intensificado.



Onde provar pratos com pancetta

Ambos os ingredientes têm suas peculiaridades e são apreciados pelos amantes de carne suína. E, para quem deseja experimentar a pancetta, uma sugestão é o Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano que é 100% delivery através do iFood; Pasta em Casa; Cantina da Cheiro no Dique do Tororó são opções para quem gosta da culinária italiana.

o e azeite de oliva.



Onde provar opções com bacon

Já para os que preferem pratos com bacon, o Outback Steakhouse, Alemto & Dom Alberti, Isola Cucina Italiana, Alfredo Di Roma são alguns restaurantes que contam com esse ingrediente tão saboroso em diversos pratos.