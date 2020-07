Pandemia adia gravações de novela de Larissa Manoela na Globo para 2021

A atriz Larissa Manoela foi anunciada com muita pompa como uma das novas contratações da Globo. Mas a pandemia do novo coronavírus mudou os planos da emissora. Agora, Além da Ilusão, trama de estreia de Alessandra Poggi para o horário das 18h, só deve começar a ser gravada no primeiro semestre de 2021. A informação é do diretor artístico da novela, Pedro Vasconcelos.

"Eu estava projetando de ir para uma fazenda na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, o que aumenta o risco do projeto. Nessa novela não tenho muitos atores na faixa etária de risco. Mas mesmo assim é uma novela muito complicada de você entrar em gravação com esses procedimentos de segurança. A emissora está vislumbrando um cenário de início de gravação para o primeiro semestre do ano que vem", disse Pedro, em entrevista ao Uol.

O diretor contou ainda que outros aspectos da produção podem ser afetados dependendo de como a situação evoluir. "A novela tem uma primeira fase que se passa em Poços de Caldas. Não faço ideia de como esteja o nível da doença lá. Mas a falta de segurança que você tem para levar uma equipe para fora do Rio em uma situação dessas já deixa todo mundo em alerta", falou.

Apesar disso, Pedro diz que não tem pressa para retomar os trabalhos. "Nenhum projeto vale a vida de uma pessoa. Deus que me livre você estar trabalhando e acontece a infelicidade de alguém se contaminar, essa pessoa entrar em estado grave. Não vou me perdoar se isso acontecer. Acho que é fundamental que a gente tenha todos os cuidados do mundo com as pessoas envolvidas. Tem que ter responsabilidade acima de tudo", ressaltou.

Amor e magia

Além da Ilusão é uma novela de época que passa pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Conta a história de um jovem mágico que (Rafael Vitti) que se apaixona pela personagem de Larissa. A jovem é filha de um juiz (Dan Stulbach) que é contra a união dos dois e se empenha em separá-los, contando com a ajuda da mulher, (Claudia Raia). No elenco estão ainda atores como Gabriela Duarte, Thiago Lacerda, Eriberto Leão e Bárbara Paz.

Larissa Manoela e Rafael Vitti serão o casal principal de 'Além da Ilusão' (Reprodução)

Larissa Manoela e Rafael Vitti serão o casal principal de 'Além da Ilusão' (Reprodução)

A trama também contará com o ator Caio Blat, mas que atuará como diretor, sendo essa sua estreia na função.

Ponte-aérea

A atriz Larissa Manoela, que é do Paraná e mora em São Paulo com a família desde que virou estrelinha do SBT, se prepara para mudar para o Rio com o novo emprego.

Ela e a mãe vão ocupar o apartamento de sua propriedade na Barra da Tijuca (a atriz terá de percorrer um “duro” caminho de 30 minutos diários até o Estúdios Globo, antigo Projac).

A mãe da intérprete viverá na ponte aérea Rio-São Paulo, enquanto o pai continuará morando na casa da família na Granja Viana, Zona Oeste de São Paulo.