Pandemia de coronavírus altera rotina de Bahia e Vitória

A pandemia de coronavírus está interferindo bruscamente na vida da população de países no mundo inteiro. Descoberto no final de 2019, o Covid-19 já matou mais de 5 mil pessoas. Na Bahia, o assunto ganhou maior atenção na semana passada e interferiu na rotina dos dois principais clubes de futebol do estado. Bahia e Vitória adotaram medidas em seus centros de treinamento com o objetivo de diminuir o risco de contágio.

O Bahia colocou em prática desde a última sexta-feira (13) uma série de ações para diminuir o risco de contágio da doença como a abertura de janelas do centro de treinamento para arejamento dos espaços, exibição de informativos sobre o assunto nos murais e abastecimento de álcool em gel nas dependências do clube. A partir desta segunda (16), o clube não vai realizar avaliações de jogadores vindos de outros estados e suspendeu o treinamento das categorias de base do sub-9 ao sub-13.

Além disso, alguns funcionários estão trabalhando em modelo home office, quando o colaborador realiza as atividades de casa. Os jogadores do time principal, comandado pelo técnico Roger Machado, estão de folga, como planejado anteriormente, e se reapresentam na terça-feira (17). Já os da equipe de aspirantes, do técnico Dado Cavalcanti, treinaram apenas durante a manhã.

No domingo (15), o Vitória publicou nas redes sociais um comunicado oficial informando que as atividades das categorias abaixo de 14 anos estão suspensas por tempo indeterminado. "Devido ao grande número de casos suspeitos e já confirmados do coronavírus (Covid-19) pelo país, o Esporte Clube Vitória decidiu suspender as atividades das categorias menores de 14 anos, assim como as avaliações nas categorias de formação. A medida foi tomada por tempo indeterminado. O clube reitera que já está tomando iniciativas a fim de reduzir riscos de contágio de seus atletas e colaboradores", diz a nota.

O elenco principal do Leão, treinado por Geninho, ganhou folga nesta segunda-feira em consequência de uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade suspendeu todas as partidas de competições organizadas por ela e, portanto, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceará, que estava marcado para quarta-feira (18), no Barradão, foi cancelado. A equipe cearense levou a melhor no primeiro duelo e venceu o confronto por 1x0, no estádio Castelão, em Fortaleza. O Vitória é o único clube baiano que segue na competição.

Nesta segunda-feira, só irão à Toca do Leão os jogadores que estão em transição do departamento médico para o campo ou fazendo tratamento de lesão, casos do goleiro Ronaldo, dos zagueiros Maurício Ramos e Gabriel Furtado e do meia Fernando Neto. O time de aspirantes, que disputa o Campeonato Baiano e é treinado por Agnaldo Liz, já tinha folga planejada. A reapresentação dois dois elencos acontecerá na terça-feira, às 8h.

Tanto Bahia como Vitória têm compromissos agendados para o final de semana. No sábado (21), o Leão visita o Botafogo-PB, às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Já garantido nas quartas de final do regional, o Bahia joga no mesmo dia e horário, contra o Náutico, na Fonte Nova.

As equipes de aspirantes da dupla Ba-Vi jogam pelo Campeonato Baiano no domingo (22), às 16h. O Vitória recebe o Bahia de Feira, no Barradão, e o Bahia visita o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão.

De acordo com a CBF, a decisão de suspender as partidas dos estaduais e regionais será das federações e ligas organizadoras - no caso do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, cabe à FBF e à Liga de Clubes do Nordeste, que até o momento não cancelaram as competições.