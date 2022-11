Pandemia é cenário de filme ganhador do Panorama Coisa de Cinema

O longa-metragem Três Tigres Tristes, de Gustavo Vinagre, foi premiado na Competitiva Nacional do XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, que anunciou os filmes vencedores na noite de quarta-feira (09/11), no Cine Metha-Glauber Rocha. A obra ficcional teve suas gravações suspensas por conta da pandemia de covid-19 e, quase um ano depois, acabou trazendo o cenário pandêmico para o seu roteiro.

A trama em torno de três jovens queer vagando por São Paulo também foi contemplada com o prêmio Amaav (Associação de Maquiadores e Assistentes de Audiovisual), pelo trabalho de caracterização assinado por Ebony, e recebeu menção honrosa do Júri APC (Associação de Produtores e Cineastas).

Na Competitiva Baiana, Alan, dos irmãos Daniel e Diego Lisboa, foi o longa premiado pelos júris Oficial e Jovem. Garotos Ingleses, de Marcus Curvelo, foi o curta-metragem baiano escolhido pelo Júri Oficial, enquanto o júri formado por participantes da Oficina de Crítica contemplou Procura-se Bixas Pretas, de Vinicius Eliziário.

Integrante da Competitiva Nacional, Mato Seco em Chamas, Adirley Queirós e Joana Pimenta, foi o melhor longa para os júris Jovem, APC e Cachoeira. Além disso, o trabalho de direção de arte assinado por Denise Vieira no longa-metragem foi contemplado pelo Júri Brada.

.Os escolhidos pelo Júri Oficial nas competitivas Baiana e Nacional receberão prêmios em serviços da Edina Fujii-Ciario, Mistika, Griot, Quanta Bahia e Marcelo Benedicts.

Uma realização da produtora Coisa de Cinema, o Panorama aconteceu entre os dias 3 e 9, em Salvador e Cachoeira. O festival teve apoio financeiro do Instituto Flávia Abubakir e do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Alan, dos irmãos Daniel e Diego Lisboa, foi premiado na Competitiva Baiana (Foto: Divulgação)

Filmes premiados:

JÚRI OFICIAL

Competitiva Nacional

- Melhor Longa: Três Tigres Tristes, de Gustavo Vinagre (prêmio de R$16 mil em serviços concedido pela Edina Fujii-Ciario)

- Menção Honrosa: Mugunzá, de Ary Rosa e Glenda Nicácio

- Melhor Curta: Big Bang, de Carlos Segundo (prêmio de R$8 mil em serviços concedido pela Udina Fujii-Ciario)

- Menção Honrosa: Quebra Panela, de Rafael Anaroli

Competitiva Baiana

- Melhor Longa: Alan, de Daniel Lisboa e Diego Lisboa (prêmios em serviços concedidos pela Edina Fujii-Ciario, Mistika e Griot)

- Menção Honrosa: Alice dos Anjos, de Daniel Leite Almeida

- Melhor Curta: Garotos Ingleses, de Marcus Curvelo (prêmios em serviços concedidos pela Quanta Bahia, Griot e Marcelo Benedictis)

- Prêmio Especial: Eu, Negra, de Juh Almeida

- Menção Honrosa: Contragolpe, de Victor Uchôa

Competitiva Internacional

- Melhor Longa: Carrero, de Germán Basso e Fiona Lena Brown (Argentina)

- Menção Honrosa: A Visita e um Jardim Secreto, de Irene M. Borrego (Espanha/Portugal)

- Melhor Curta: Tsutsué, de Amartei Armar (França/Gana)

JÚRI JOVEM

Competitiva Nacional

- Melhor Longa: Mato Seco em Chamas, de Adirley Queirós e Joana Pimenta

- Melhor Curta: Quebra Panela, de Rafael Anaroli

Competitiva Baiana

- Melhor Longa: Alan, de Daniel Lisboa e Diego Lisboa

- Melhor Curta: Procura-se bixas pretas, de Vinicius Eliziário

JÚRI CACHOEIRA

Competitiva Nacional

- Melhor Longa: Mato Seco em Chamas, de Adirley Queirós e Joana Pimenta

- Prêmio Especial: Mugunzá, de Ary Rosa e Glenda Nicácio

- Menção Honrosa: Regra 34, de Júlia Murat

- Melhor Curta: Quebra Panela, de Rafael Anaroli

- Prêmio Especial: A morte de Lázaro, de Bertô

- Menção Honrosa: Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli

JÚRI INDIE LISBOA (os escolhidos serão exibidos no festival em 2023)

- Longa: Maputo Nakuzandza, de Ariadine Zampaulo

- Curta: SOLMATALUA, de Rodrigo Ribeiro-Andrade

JÚRI APC

Competitiva Nacional

- Melhor Longa: Mato Seco em Chamas, de Adirley Queirós e Joana Pimenta

- Prêmio Especial: Regra 34, de Júlia Murat

- Menção Honrosa: Três Tigres Tristes, de Gustavo Vinagre

- Melhor Curta: Big Bang, de Carlos Segundo

- Menção Honrosa: Não vim no mundo para ser pedra, de Fábio Rodrigues Filho

Competitiva Baiana

- Melhor Longa: Saberes Quilombolas, de Plínio Gomes e Bruno Saphira

- Prêmio Especial: Alice dos Anjos, de Daniel Leite Almeida

- Melhor Curta: Quando a Pátria Bate Forte, de Jamille Fortunato

- Prêmio Especial: Tá Fazendo Sabão, de Ianca Oliveira

- Menções Honrosas: Contragolpe, de Victor Uchôa

Mesa Posta, de Thaís Bandeira

JÚRI BRADA DE DIREÇÃO DE ARTE

Competitiva Nacional

- Denise Vieira, por Mato Seco em Chamas (filme de Adirley Queirós e Joana Pimenta)

Competitiva Baiana

- Luciana Buarque, por Alice dos Anjos (filme de Daniel Leite Almeida)

JÚRI AMAAV DE CARACTERIZAÇÃO

- Ebony, por Três Tigres Tristes (filme de Gustavo Vinagre)