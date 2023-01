Pandemia mostrou importância das habilidades emocionais para as empresas

Uma pesquisa realizada pelos cientistas Mino Rios e Eduardo Bastos, entre os anos de 2020/ 2021, numa parceria entre as universidades Federal da Bahia(UFBA) e Estado da Bahia (UNEB), mostrou que a Covid-19 trouxe impactos importantes no mundo do trabalho. As dificuldades enfrentadas pela economia como um todo foram particularmente graves para as micro e pequenas empresas, que representam 98% das organizações na Bahia.

O estudo mostrou como a vulnerabilidade financeira aliada a falta de suporte em termos de profissionalização da gestão estabeleceu desafios significativos no que tange a inteligência emocional e regulação das emoções (Ansiedade/ tensão nos funcionários); liderança (Desafios para a gestão de equipes); o trabalho com as pessoas fora da organização (Riscos na redução/ perda de clientes).

O Correio conversou com Mino Rios com exclusividade e trouxe algumas das questões destacadas na pesquisa. Para o cientista, entre as lições advindas do período, está a necessidade de investir no pensamento crítico, criatividade e nas softskills, seja em relação aos trabalhadores, seja em relação às empresas. Além disso, a pandemia mostrou a estreita relação entre a qualidade de vida/bem-estar e competitividade.Confira.

Psicólogo, Mestre e Doutor em Psicologia Organizacional. Professor em programas de graduação e pós-graduação. Pesquisador associado ao Emotrab (UFBA) e Intergesto (UNEB). Consultor e palestrante desde 2004.

1. Como a pandemia de COVID-19 impactou as organizações em Salvador?

A pandemia afetou a economia global de maneira geral, com prejuízos para diversos setores e sinais sistêmicos de recessão. É claro que alguns setores, como supermercados, farmácias e aspectos ligados às telecomunicações puderam observar ganhos. O mesmo pôde acontecer com o marketplace digital. Outros setores, no entanto, amargaram perdas ainda mais severas que a média, como aqueles ligados ao turismo, construção civil, eventos e entretenimento, e lojas convencionais.

Esses impactos, no entanto, não se restringiram à economia de forma mais direta. O aspecto humano também foi amplamente impactado, seja na interface com o componente econômico, seja através de outras interfaces. No nível individual, por exemplo, tivemos complicadores em termos da qualidade de vida, com taxas mais elevadas de depressão, estresse, ansiedade e outros indicadores de saúde geral. Esses fatores também acabaram reverberando nas relações interpessoais, com problemas claros para os processos de gestão de pessoas, incluindo os processos de comunicação, liderança e trabalho em equipe.

Quando consideramos esse cenário, vemos que a pandemia da Covid-19 acabou trazendo grandes desafios para o cenário soteropolitano, tendo em vista o grande impacto desses últimos setores na economia local. Esse quadro acabou trazendo um grande desafio para empresários e investidores, que passaram a ter de se reinventar para garantir a viabilidade dos negócios. As implicações também se intensificam pelo perfil das empresas em termos de porte e modelo de gestão. Se empreendedores como um todo tiveram dificuldades, pense essa questão nas micro e pequenas empresas, que representam 98% das organizações na Bahia. Nesse caso, não só temos uma maior vulnerabilidade financeira, mas uma tendência incrementada de se ter menos suporte em termos de profissionalização da gestão.

2. Como os trabalhadores foram impactados nesse contexto?

Aqui também temos diferentes questões envolvidas. Claro que, de forma geral, foram observadas perdas de diferentes formas. Algumas profissões e carreiras acabaram sendo mais valorizadas. Além disso, o trabalho remoto abriu novas possibilidades, inclusive em termos da atuação em outros territórios. Esses benefícios, no entanto, não são tão amplamente disponíveis, estando restritos a grupos muito específicos. Como tendência geral, a recessão econômica por si só acabou representando a retração do mercado de trabalho formal e incremento da informalidade e da precarização.

Com isso em mente, podemos falar de diferentes categorias de impactos negativos que acabaram gerando desafios e demandas adaptativas para os trabalhadores. Inicialmente, podemos falar do mais óbvio deles, que é o desaquecimento do mercado de trabalho, gerando perda de empregos e redução de oportunidades num cenário macro. Adicionalmente, houve uma perda do poder de compra para certas categorias. Nesse caso, não me refiro ao processo inflacionário, mas a aditivos contratuais que certas empresas colocaram e que impactaram em perdas salariais e/ou estratégias de contratação que envolveram a redução salarial dos novos entrantes. Ainda nos impactos financeiros, houve um aumento nos custos do profissional que trabalhou de forma remota, que teve de arcar com toda a infraestrutura para viabilizar esse trabalho. É claro que algumas empresas deram (ou dão) suporte técnico e financeiro nesse sentido mas, infelizmente, essas foram minoritárias no cenário geral.

Para além dos impactos negativos na dimensão financeira, nós os temos observado nos aspectos psicossociais. Em primeiro lugar, existe uma romantização do trabalho remoto e do teletrabalho como modelos que darão ampla flexibilização e maximizarão o bem-estar do trabalhador. Isso não é tão simples assim. Essas modalidades de trabalho demandam, especialmente, elevadas necessidades em termos de organização e disciplina. E isso não se refere apenas aos trabalhadores, mas a própria família e entorno. Durante a pandemia, não faltaram relatos profissionais que tiveram de equilibrar vida pessoal e profissional, com pouca ou nenhuma rede de apoio. Essa realidade foi particularmente mais dura com relação às mulheres, tendo em vista que acabam sofrendo os efeitos da jornada dupla (ou tripla). Com a redução dos contatos sociais, os efeitos dessa sobreposição de papeis ficaram ainda mais duros, dado que não se podia mais contar com redes de suporte com a mesma facilidade.

Além desse desgaste na relação família-trabalho, ainda pudemos perceber desgastes interpessoais na esfera do trabalho propriamente dito, seja entre pares, líderes e subordinados, seja na interação com clientes, fornecedores e parceiros. Os processos de comunicação são naturalmente desafiadores e sujeitos a ruídos. Quando mediados pelas tecnologias de informação, passamos a contar com ainda mais desafios. Equívocos na comunicação, desgaste entre as partes e a perda de limites do espaço pessoal foram apenas alguns dos problemas vivenciados. Isso, inclusive, vem ampliando o debate que já se fazia sobre a importância de treinamento focados nesse tipo de comunicação e na elaboração de um código de boas práticas. Novos e velhos desafios na gestão de pessoas ganharam destaque aqui. Nas relações de liderança tivemos exemplos também. Temos relatos e pesquisas identificando erros nos processos de liderança. Alguns desses erros acabavam derivados de estratégias com uma centralização tóxica e com um clima de perseguição contínua. Claro que esse não é um cenário universal. Tivemos bons exemplos de liderança e comunicação durante esse processo. O que ocorre é que, até em função do desconhecimento e da falta de preparo, muitos gestores acabaram performando a liderança de forma equivocada. Por vezes, isso foi parte da curva de aprendizagem. O problema é que envolveu um custo muitas vezes bastante elevado para a equipe e para eles mesmos.

Um último grupo de impactos nocivos que vale destacar são os que se relacionam à saúde mental. Não faltaram relatos sobre essas perdas em diferentes espaços: nas clínicas, em matérias, em pesquisas, em consultorias e mesmo na interação com pessoas próximas ou nem tão próximas. Tivemos um aumento nos casos de depressão, ansiedade e estresse, além da piora em outros quadros que sofreram efeitos do processo de isolamento social e incremento de pressões e incertezas.

Volto a dizer que houve repercussões positivas em determinados segmentos e a visualização de ganhos e oportunidades. Ocorre, contudo, que elas não são necessariamente universais. Envolvem não só pensar fora da caixa, ter um novo mindset, mas também se preparar para o novo cenário.

3. Durante a primeira onda da COVID, muito se falava da saúde mental dos profissionais, pressionados pelo isolamento social e as pressões causadas pelo contexto. Como isso foi vivenciado em Salvador?

Olha, Salvador é um cenário bastante heterogêneo, o que implica em grandes variações de acordo com características socioeconômicas dos sujeitos, sem falar sobre o setor de atuação, aspectos da organização e desenho do trabalho. Como tendências gerais, podemos falar de perda na qualidade de vida, juntamente com piora em quadros como burnout, estresse e ansiedade. Ocorre, contudo, que a dependência de nossa economia de setores que foram muito afetados pela pandemia acabou incrementando os níveis de ansiedade e estresse. Além disso, um estudo desenvolvido pelo IBGE e publicado no final de 2022, indica que a Bahia foi o sexto com maior queda no PIB no país. Isso representou não apenas um cenário com ameaças mais salientes, mas com menos recurso para manejo no comparativo. É aqui que vamos tentar entender melhor os efeitos em termos da saúde mental.

É importante frisar que o que chamamos de saúde mental envolve um campo extremamente amplo, com diversos quadros, desdobramentos e sub-recortes. A discussão sobre saúde mental e trabalho tem, tradicionalmente, duas frentes: uma ligada ao entendimento do trabalho como potencial fonte de sofrimento e adoecimento e outra tendo no trabalho uma fonte de realização pessoal e bem-estar. No primeiro grupo, temos estudos voltados para o estresse e o burnout, por exemplo. No segundo, temos trabalhos que se dedicam ao campo que chamamos de psicologia positiva, com aspectos relacionados à qualidade de vida no trabalho (ou QVT).

Em se tratando do burnout e do estresse, alguns modelos enfatizam que não se trata apenas da pressão a que os trabalhadores se encontram submetidos, mas também dos recursos dos quais dispõem para lidar com essas mesmas pressões. É justamente nesse sentido que a pandemia teve um impacto particularmente duro em nosso cenário. Além de contarmos com as pressões gerais, tivemos outras que foram específicas para nosso contexto. Além disso, algumas restrições nos recursos de enfrentamento foram particularmente mais vívidas aqui. O que quero dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, como já explicado antes, as pressões aqui pela vulnerabilidade de nossa economia acabaram sendo mais nítidas pela dependência que temos de certos setores. Adicionalmente, a falta de uma base tecnológica mais robusta, de qualificação técnica e profissionalizante amplamente difundida geraram uma condição de maior intensificação de processos relacionados ao estresse e ao burnout. Para finalizar esse componente, ainda é importante destacar o nível ainda baixo de desenvolvimento das softskills. Antes da pandemia já se falava muito desse elemento, que vem sendo fomentado, inclusive, como parte das competências de destaque para o século XXI. Esse atributo é comprovadamente eficiente na promoção de bem-estar individual e coletivo. Com a visibilidade dos efeitos psicossociais da COVID-19, passamos a identificar uma carência ainda maior em termos do investimento no desenvolvimento desses atributos.

Dessa maneira, os efeitos em termos da saúde no geral se mostraram deletérios, sobretudo pela vulnerabilidade local, pela falta histórica de investimentos estratégicos e pela perda de elementos que serviriam para enfrentamento e manejo a curto prazo.

4. Muito se falou sobre os quadros de ansiedade. Como isso ocorreu na perspectiva do home office?

Bom, primeiro é importante destacar que a ansiedade é uma condição natural da vida. A ansiedade patológica, no entanto, surge quando falamos de uma inquietação e de uma preocupação desproporcionais à situação ou ameaça, originando-se com intensidade e duração consideráveis, com sofrimento e prejuízos para diversas dimensões da vida do indivíduo.

Durante a pandemia, no entanto, passamos a contar com um fator adicional e de elevada intensidade, que favoreceu a eclosão desses quadros em diversos sujeitos. As pessoas passaram a contar com cargas mais elevadas de incerteza quanto a aspectos fundamentais, desde a insegurança em termos de emprego, até a vulnerabilidade alimentar. Atrelado a isso, a perda de contatos sociais, que entram como um fator de Qualidade de Vida, acabou incrementando ainda mais o número de pessoas acometidas pela ansiedade patológica. Para piorar, tivemos a deterioração de fatores como a qualidade de sono, o que acabou repercutindo negativamente em termos da ansiedade, seja de forma direta, seja de forma indireta.

5. Que lições podem ser extraídas desse processo quando se fala de mercado de trabalho?

Podemos extrair, de fato, algumas lições. A primeira dela é da importância de estar atento para as mudanças. É um fato que o mundo é dinâmico e que devemos lidar com essas transformações continuamente. Com isso, temos a necessidade de estarmos continuamente nos qualificando para não apenas sobreviver às mudanças mas conseguir prosperar e progredir com elas. Como citei, algumas empresas e profissões saíram amplamente beneficiadas com o cenário da pandemia. Vale, inclusive, destacar, que já eram empresas e profissões com sinalização positiva para o futuro. A pandemia acabou foi catalisando essa valorização. Uma terceira lição que podemos extrair refere-se ao papel destacado do componente humano. Num mundo de intensificação tecnologia, curiosamente o componente humano tende a crescer em importância de forma exponencial. Isso quer dizer que temos uma necessidade cada vez maior em termos do desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e das softskills, seja em relação aos trabalhadores, seja em relação às empresas. Por fim, esse processo nos ensina a necessidade de estarmos continuamente atentos à nossa competitividade, mas também à nossa Qualidade de Vida e bem-estar, até mesmo porque os dois estão intimamente associados.

6. Que dicas podem ser dadas às organizações que, ao princípio, parecem estar se reerguendo?

Uma coisa importante a enfatizar é que não se pode ter a fantasia de que voltaremos ao que éramos antes da pandemia. Apesar de termos falado muito de um “Novo normal”, na prática temos muita gente na expectativa de que as coisas voltarão ao que era antes. Na verdade, temos até quem se negou a acreditar que houve alguma mudança, mas isso é um capítulo à parte. Com isso, as organizações precisam aprender a enxergar esse novo cenário e as tendências que se desenham a partir de agora. Mais que isso, precisam se manter continuamente atualizando essas leituras, de modo a se manterem competitivas e atualizadas em relação aos cenários em que se inserem. Nada mais será como antes, é certo, mas isso não quer dizer que será pior. É importante que as empresas invistam cada vez mais em qualificação e aprendizagem. Claro que falando em termos do cenário soteropolitano, existem restrições mais sérias para algumas empresas. Isso quer dizer que terão de pensar em como viabilizar essa qualificação, seja mediante parcerias, seja pelo desenho de novas soluções. O que não é viável é permanecer sem promover o aprimoramento e sem realizar o planejamento estratégico. É claro que existem soluções mais e menos assertivas. Mas, no mercado de hoje, temos soluções e possibilidades para todos os bolsos, inclusive algumas soluções gratuitas.

7. Na sua avaliação, quais os cenários podem ser vislumbrados no mercado de trabalho dentro de um futuro próximo?

Apesar do futuro estar em contínua (re)elaboração e ser sempre uma caixinha de surpresas, certas tendências têm sido apontadas com alguma segurança. Algumas delas são: permanência de modelos remotos, home office e do teletrabalho – Nesse caso, apesar da reabertura dos espaços sociais, diversas organizações experimentaram um retorno vantajoso com a adoção de modelos remotos ou híbridos de trabalho. O mesmo foi verdadeiro para alguns trabalhadores, sendo natural a manutenção e ampliação dessas modalidades; Ampliação de oportunidades de trabalho que ultrapassam os limites da cidade ou do próprio país – Como desdobramento natural do home office, surge o que está sendo chamado de anywhere office, ou seja, a pessoa pode atuar na empresa sem que tenha de estar no mesmo território, inclusive como forma de captar talentos estratégicos (para as empresas) e buscar oportunidades mais atraentes (para os trabalhadores); Crescente valorização das competências comportamentais – Conforme dito antes, o fator humano já vinha sendo destacado antes mesmo da pandemia. A partir da mesma, seu valor só cresce como um importante ativo para organizações e trabalhadores; Aumento da contratação por projeto; Valorização das competências digitais; Flexibilização das organizações em termos de horários e de vínculos – Esse tipo de estratégia já era verificado em gigantes como a google e em startups. Seu uso tende a ser incrementado pelos efeitos na produtividade e em aspectos do engajamento e qualidade de resultados; Lifelong learning – Aqui literalmente falamos do investimento em aprendizagem contínua, tanto para profissionais quanto para organizações, que não podem mais se perceber como prontos, mas em contínuo aprimoramento; Profissional Slash – Profissional que atua em mais de uma carreira concomitantemente, buscando lidar com incertezas e conciliar interesses e a necessidade de retorno financeiro; Organizações mais plurais e diversificadas – Com uma sociedade cada vez mais plural e multifacetada, é natural que as organizações passem a se posicionar de forma a valorizar cada vez mais a diversidade internamente em diversos níveis.