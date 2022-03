Pane no Elevador Lacerda deixa seis pessoas presas em cabine

Um grupo de seis pessoas ficou preso no Elevador Lacerda na manhã desta terça-feira (15), após uma das cabines do equipamento apresentar uma falha. Ninguém ficou ferido no incidente.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), responsável pelo ascensor, informou que os usuários aguardaram por cerca de 3 minutos em uma das cabines, no andar térreo, onde, até que o equipamento fosse totalmente desligado,

Ainda não há previsão para que as cabines voltem a operar, uma vez que técnicos ainda trabalham para identificar o problema e concluir a manutenção.

A falha em uma das cabines fez com que as outras três tivessem o serviço paralisado, o que, além de causar aglomeração nas áreas de embarque e desembarque, gerou filas no serviço do Plano Inclinado Gonçalves (PIG), na mesma região.

O Plano, entretanto, opera com seis pessoas por viagem. Uma das pessoas afetadas pelo problema foi o estudante Jônatas Nascimento, que trabalha na Praça da Sé. Ao descer do ônibus em frente ao Elevador, Jônatas normalmente subiria o ascensor para chegar ao trabalho. Não foi o que aconteceu nesta terça.

"Desci na frente do elevador por volta das 12:30, já fiquei surpreso por encontrar todas as portas fechadas, e decidi subir pelo Plano inclinado. A fila estava gigante, de dar a volta na rua. Passei cerca de 50 minutos na fila até conseguir subir e quando subi, a fila já estava ainda maior do que quando cheguei", relatou.