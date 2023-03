Panela de pressão explode e cozinheiras ficam feridas em creche no oeste da Bahia

Uma panela de pressão explodiu em uma creche no bairro Mimoso I, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (3), no momento em que a merenda das crianças era preparada. Duas cozinheiras tiveram queimaduras de segundo grau após serem atingidas por resíduos de feijão.

De acordo com a TV Oeste, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento às vítima ainda no local. As cozinheiras foram encaminhadas para a UPA da cidade, com ferimentos leves. Nenhuma criança ficou ferida no acidente.

Pela manhã, as aulas foram suspensas e os pais foram buscar os filhos na creche.

Sobre o caso, a Secretaria Municipal de Educação de LEM informou que a preparação dos alimentos é feita por uma empresa terceirizada e que a panela que explodiu era nova. Uma empresa foi contratada para realizar uma perícia e determinar a causa da explosão.