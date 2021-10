O trailer do quinto filme da franquia Pânico foi divulgado nesta terça-feira (12). O lançamento no Brasil será no dia 13 de janeiro de 2022. O quarto filme da série saiu em 2011.

O longa terá o título de Pânico, sem o número, assim como o primeiro lançamento da série, de 1996. Neve Campbell, David Arquette e Courtney Cox, dos filmes originais, estão no quinto filme. A direção é de Matt Bettinelli-OlpinTyler Gillett, de Casamento Sangrento (2019).

Veja o trailer: