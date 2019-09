Panini lançará álbum da história do futebol baiano

O torcedor baiano terá em breve uma novidade que promete mexer com a sua rotina. A Editora Panini programa para o mês de outubro o lançamento do álbum A História do Futebol Baiano, contado em textos e figurinhas, em 64 páginas, reunindo os principais nomes de jogadores e treinadores que passaram pelos clubes do Estado da Bahia.

O livro ilustrado retrata as grandes conquistas de todos os clubes baianos desde o início do século 20. E para aguçar ainda mais o interesse do fã e colecionador do futebol baiano, elenca a galeria de craques e o time dos sonhos, com a escalação dos melhores de todos os tempos.

Vale lembrar que oito capas históricas do CORREIO foram selecionadas em júri popular e virarão figurinhas no álbum ilustrado.