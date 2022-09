Pantanal: Alcides contará que foi estuprado por Tenório

A vingança de Tenório (Murilo Benício) a Alcides (Juliano Cazarré) será a mais cruel possível. Tomado por ódio desde que o peão iniciou um caso com a então esposa dele, Maria (Isabel Teixeira), o fazendeiro decide que, além de mandar capar, irá estuprá-lo.

A situação deixará cicatrizes emocionais profundas em Alcides, que não irá nem conseguir mais transar com Maria. Afundado em depressão, ele terá, em uma conversa com Zaquieu (Silveiro Pereira), o primeiro vislumbre que conseguirá se reerguer e devolver a vingança. E acabará ganhando um aliado para isso.

“Você precisa falar com alguém, ou essa sua raiva vai te consumir para o resto da vida!”, dirá o novo peão.

“Não quero que ninguém saiba disso nunca! Vou levar o que aconteceu e o maldito que fez aquilo comigo. Eu só não sei como”, responderá Alcides.

“Você não tem nada do que se envergonhar.”

“Ara... Como é que não tem?! Um sujeito que passa pelo que eu passei. Que foi currado.”

“Você foi vítima de uma violência horrenda.”

“O maldito devia de ter me matado. (...) Me deixar vivo foi a maior maldade que ele me fez.”

“Como você pode dizer uma coisa dessas? Você está vivo. A sua Maria ainda te quer bem.”

“Mas o que ela quer de mim, ela não vai ter. E é nunca. Nem que eu quisesse”, lamentará o peão.

“Então eu te ajudo a matar o desgraçado”, oferecerá Zaquieu.

“Para de besteira. Ocê não é homem pra isso”, responde Alcides.

“Pois eu vou te provar o homem que eu sou. E te ajudar a perceber que você nunca deixou de ser o homem que é!”

“Ocê tá falando sério?”

“Se você está disposto a fazer isso de qualquer jeito... Que escolha me resta.”