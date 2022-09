Pantanal: Alcides vai encontrar a arma ideal para matar Tenório

Extremamente traumatizado com a violência sexual que sofreu, Alcides (Juliano Cazarré) não vai falar sobre o que Tenório (Murilo Benício) fez com ele. Ao invés disso, o peão contará que foi atacado por uma onça, quando estava com Maria (Isabel Teixeira), mas que conseguiram fugir. Após o ocorrido, ele começará a tramar como matar o seu algoz.

O rapaz sabe que não adianta usar nenhum tipo de arma de fogo, pois o Cramulhão (Gabriel Sater) já o informou que o fazendeiro tem corpo fechado para isso. Até o momento em que ele tem uma ideia, e, sem ter noção sobre que tipo de vingança, de fato, se trata, Tadeu (José Loreto) dará as instruções ao amigo.

“Na próxima vez, eu vou levar uma zagaia comigo”, diz Alcides.

“Ocê? Zagaieiro, Alcides? Larga a mão... Zagaia é coisa pra macho!”, responde o peão.

“O que que ocê tá querendo dizer com isso?”

“Que se ocê tivesse peito pra uma coisa dessas, tava lá no meio do mato. Não aqui, contando história!”, responde Tadeu.

“Se eu tivesse uma zagaia, eu não tava aqui.”

“Se ocê tiver mesmo disposto... O pai tem uma guardada dentro de casa”, diz o peão, se referindo a José Leôncio (Marcos Palmeira).

“Então ocê me traz essa zagaia aqui, que eu me embrenho por esses matos e só volto pra cá com a carcaça daquela infeliz nas costas!”, fala Alcides, pensando, na verdade, em Tenório.

Ângelo Antonio interpretou Alcides na primeira versão de Pantanal (João Miguel Júnior/divulgação)

Alcides da 1ª versão de Pantanal, Angelo Antonio elogia cena de vingança

"Achei elegante e forte", avalia o ator, enaltecendo a performance de Murilo Benício, Juliano Cazarré e Isabel Teixeira

O ator Angelo Antonio, o Alcides da primeira versão de Pantanal, exibida em 1990 na extinta TV Manchete, conversou com á revista Quem nesta terça-feira (27) sobre a cena da vingança de Tenório contra Alcides e Maria Bruaca no remake da trama, exibido atualmente pela TV Globo. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (26), o fazendeiro sequestrou a ex-mulher e o ex-peão e torturou os dois. A performance do trio entrou para os Trending Topics do Twitter e conquistou o público nas redes sociais.

"Achei a cena elegante e forte. Os atores fizeram muito bem, com verdade. Gosto muito do trabalho deles. Mas fiquei sem entender direito o que se passou de fato, o que também é bom. Acho que vamos descobrir aos poucos", analisou Angelo, que lembrou da primeira versão da história, escrita por Benedito Ruy Barbosa. "Vi de novo a cena em algum lugar… Mas, mesmo antes, tinha lembrança do fogo da faca, das emoções, da Ângela e do Petrin", recordou, referindo-se a Ângela Leal e Antônio Petrin, que interpretaram Maria Bruaca e Tenório, respectivamente, nos anos de 1990.

Angelo Antonio está preparando para viver o presidiário Sansa na novela Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro. O personagem se aliará a Diego (Nicolas Prattes) em um plano de vingança contra o promotor Luis Felipe (Cassio Gabus Mendes).

Na novela, que tem previsão de estreia para outubro, Diego assumirá a responsabilidade por um crime e arriscará ser preso, mesmo inocente. Nicolas passará por uma transformação no visual e raspará a cabeça. Já Angelo fará par com a personagem de Bárbara Reis, Débora, uma mulher fatal.