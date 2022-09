Pantanal: confira as fotos do casamento triplo no último capítulo da novela

O último capítulo de Pantanal, que acontece no dia 7 de outubro, promete muita festa e emoção. Na fazenda do Zé Leôncio (Marcos Palmeira) teremos três casamentos. Além dele e Filó (Dira Paes), Irma (Camila Morado) vai trocar alianças com José Lucas (Irandhir Santos) e um Tadeu (José Loreto) bem inseguro vai ser arrastado para o altar e vai ficar encantado quando se deparar com sua Zefa (Paula Barbosa) de noiva. Confira fotos!

(Victor Pollak/Gshow) (Victor Pollak/Gshow) (Victor Pollak/Gshow) (Victor Pollak/Gshow) (Victor Pollak/Gshow) (Victor Pollak/Gshow) (Victor Pollak/Gshow) (Victor Pollak/Gshow) (Victor Pollak/Gshow)