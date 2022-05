Pantanal: diretor revela gravidez de Juma durante gravação

Davi Lacerda, um do diretores de "Pantanal", acabou dando um spoiler sobre as cenas finais da novela. Ao acompanhar o elenco nas gravações dos últimos capítulos, ele compartilhou imagens dos bastidores. No entanto, em uma das fotos é possível ver Alani Guillen, que interpreta Juma, com uma barriga de grávida.

Após a postagem, internautas constataram que a protagonista irá engravidar de Jove. Com a repercussão, o diretor acabou apagando as imagens das redes sociais. Mas a verdade é que a gravidez de Juma não é nenhuma novidade, já que a novela é um remake e na versão original a personagem também engravida.

Na novela de 1990, Juma dá a luz a uma menina, que recebe o nome de Maria Marruá Leôncio. Portanto, a adaptação apenas se manteve fiel a primeira versão.

O elenco de "Pantanal" retornou ao Mato Grosso do Sul na quarta-feira, 11 de maio, para gravar as cenas finais na região. A produção ainda deve gravar outras cenas no Rio de Janeiro, onde foi instalada a cidade cenográfica da novela.