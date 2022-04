Pantanal: Irma seduz Zé Leôncio e eles transam

De santinha Irma (Malu Rodrigues) não tem nada. A viagem ao Pantanal serve para a ruiva fazer o que tanto quer: transar com Zé Leôncio (Renato Góes). Nos próximos capítulos de Pantanal, a irmã de Madeleine sugere um passeio ao cunhado, e ele a leva a uma prainha deserta. Os dois conversam e o peão agradece à cunhada por estar ao seu lado na história de Jove.

É a deixa para a ruiva seduzir o peão:

"Você me agradeceu quando olhou nos meus olhos e me fez perceber que eu estava viva... Você me agradeceu quando me acolheu no seu peito e me contou que cada estrela no céu era uma fogueira acesa e que, em volta de cada uma delas, uma viola tocava uma moda que calava alto no peito de cada peão aqui embaixo... "E me agradece sempre que me olha de um jeito que me faz sentir uma pessoa especial", diz ela, tascando-lhe um beijo.