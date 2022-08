Pantanal: José Lucas irá romper noivado com Érica no pé do altar

José Lucas (Irandhir Santos) teve uma virada em sua vida, quando decidiu partir do Pantanal e embarcar numa carreira política ao lado do sogro, Ibraim (Dan Stulbach). Agora, o eterno peão vai rever os últimos passos.

Prestes a se casar com Érica (Marcela Fetter), já na igreja, José Lucas vai ficar sabendo que a noiva sofreu um aborto espontâneo.

“Meu Deus, vamos logo pro hospital”, dirá ele, assustado com a notícia.

“Isso aconteceu semana passada”, informará ela, deixando o noivo em completo choque. “Eu comecei a sentir uma dor muito forte e tive um sangramento”.

“E ocê não me disse nada?”, questionará ele.

“Eu queria ter contado, mas você e o meu pai estavam tão envolvidos. Você parecia tão feliz que...”

“Que ocê achou que precisava mentir pra mim?”

“Eu não queria ter te escondido nada, mas... Mas eu tive medo”, dirá ela.

“Ocê fez bem... Em ter me contado a verdade, Érica... Ocê fez muito bem”, irá responder José Lucas.

“Nós não podemos mais segurar essa cerimônia!”, interromperá Ibraim, que já sabia do aborto. “Os convidados vão começar a ir embora”.

A partir disso, José Lucas desiste da vida em São Paulo ao lado deles e do casamento com Érica.

Com isso, retornará à fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), onde irá atualizar a todos sobre os últimos ocorridos e será recebido de braços abertos pelo pai.

“Com o perdão da palavra, José Lucas, mas, pelo o que você está nos contando, você se safou de uma daquelas”, comentará dona Mariana (Selma Egrei).

“Era tanta mentira naquela família, dona Mariana, tanto cambalacho, que, no meio daquilo tudo, eu nem sabia mais quem era eu”, responderá ele.

“Ocê é o meu filho... Um Leôncio. E é mais que bem vindo na sua casa outra vez”, dirá José Leôncio.

Veja o resumo de Pantanal para esta semana:

Segunda-feira (15)

José Lucas fica arrasado com a ausência de José Leôncio em seu casamento com Érica. José Leôncio acaba atendendo ao pedido de Filó para hospedar Maria Bruaca, mas deixa claro a Alcides que o peão está abusando de sua bondade. Zuleica se preocupa ao saber que Roberto e Renato saíram de barco sozinhos. Trindade aconselha Alcides a não envolver Muda na vingança contra Tenório. Tibério proíbe Muda de falar com Alcides. Tenório pede ajuda a José Leôncio para encontrar os filhos e acaba vendo Maria Bruaca.

Terça-feira (16)

Eugênio encontra Renato e Roberto à deriva e ajuda os filhos de Tenório a voltar para casa. Marcelo conta a Guta que Maria Bruaca está na fazenda de José Leôncio. José Leôncio aconselha Alcides a ir embora. Guta pede ajuda a Zuleica para convencer Tenório a deixar a mãe em paz. Guta ameaça Tenório, diante da possibilidade que ele demonstra em fazer algo contra com sua mãe. Irma diz a Filó que fez os exames. Jove sugere que José Leôncio e Mariana comprem a fazenda de Tenório. Roberto questiona Zuleica depois que ela diz ao filho que se sente cúmplice de Tenório.

Quarta-feira (17)

Roberto desconfia de Zuleica. Irma estranha a frieza na recepção de Trindade. Zuleica deixa claro a Tenório sua opinião sobre os direitos de Maria Bruaca. Alcides avisa a Maria Bruaca que pensa em tirar a vida de Tenório. Érica comunica ao pai que sofreu um aborto espontâneo e esconde a verdade de José Lucas. Tenório se nega a vender a fazenda para José Leôncio. Alcides e Maria Bruaca vão à tapera de Juma.

Quinta-feira (18)

Alcides leva Maria Bruaca para à tapera de Juma, com a intenção de armar uma armadilha para Tenório. Tenório pensa em comprar o direito de posse das terras ocupadas por Juma como vingança contra José Leôncio. Trindade pede a Irma para esquecê-lo. Zaquieu causa surpresa em todos na fazenda, ao dizer que viu a viola de Trindade tocar sozinha. Juma expulsa Tenório de sua tapera. Trindade diz a Tibério que será melhor para o filho se ele deixar a fazenda. Guta comenta com Zuleica que pensa em propor a Marcelo que os dois deixem o Pantanal.

Sexta-feira (19)

José Leôncio alerta Jove sobre Juma. Muda repara que Zefa não se incomodou com postura invasiva de Renato. Marcelo repreende o irmão. O Velho do Rio aceita o pedido de desculpas de Jove. Guta visita Maria na tapera de Juma. Guta não se conforma com a vida da mãe, e a incentiva a ir em busca de seus direitos na Justiça. Juma conta a Marcelo que Tenório tem interesse em comprar suas terras. Tadeu estranha o comportamento de Zefa. Jove procura Juma na tapera.

Sábado (20)

Juma e Jove se beijam. Marcelo diz a Guta que tem medo do que Tenório possa fazer com ele e Zuleica. Renato se arrepende de ter atirado na onça. O Velho do Rio avisa a Maria Marruá que chegou a hora de a onça descansar e garante que cuidará de Juma. Ari comunica a José Leôncio que mataram uma onça nas terras do fazendeiro, que pode ser preso pelo crime. Trindade deixa Irma devastada ao lhe dizer que precisa ficar longe dela e do filho. Marcelo insinua que Tenório agiu com má intenção com os posseiros do Sarandi. José Leôncio pede a Ari que traga um advogado para a fazenda. Irma sonha com José Lucas.