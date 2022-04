Pantanal: Muda atira no Velho do Rio e nega socorro

A Muda (Bella Campos) vai aproveitar a viagem de Juma (Alanis Guillen) ao Rio de Janeiro para colocar as asinhas de fora em Pantanal. Aterrorizada por uma onça, a jovem atirará contra o animal, mas acertará o Velho do Rio (Osmar Prado). A entidade suplicará pelo socorro da moça, mas ela se negará a abrir a porta na novela das nove da Globo. "Tô morrendo", implorará o encantado.

Nos próximos capítulos, a menina-onça partirá com Jove (Jesuita Barbosa) rumo à cidade grande e deixará a amiga sozinha na tapera. No entanto, a alma de Maria Marruá (Juliana Paes), em forma de onça, não dará paz para a mandante do seu assassinato. Certa noite, a pintada buscará vingança, e Maria Rute ficará desesperada mesmo com uma espingarda em mãos.

"Minha Nossa Sinhora! Ela vai entrá aqui", se assustará Muda, do lado de dentro do casebre. Do lado de fora, o Velho do Rio tentará controlar os instintos do animal: "Carma, Maria Marruá... Acarma-te... Acarma-te. Num é tempo de vingança... É tempo de justiça. E num cabe a nóis apressá o que tivé que sê”.

A amiga de Juma pedirá aos céus para que seja protegida de um ataque: "Pelo amô de Deus, me dêxa em paiz... Me dêxa... Me dêxa! Eu num quero mais morte... Eu num quero vingança... Eu num quero mais nada".

Com medo com os rugidos da fera, a paranaense fará um disparo que atravessará a porta do casebre. O tiro, porém, acertará o guardião do bPantanal. "Abre a porta... Que eu tô morrêno", pedirá o Velho do Rio, mas Muda não reconhecerá a voz dele e negará o socorro.

"Amanhã eu vô abrí a porta... E vai tê uma onça morta na solêra. E quando a Juma vortá. Se ela vortá, eu vô tê que contá isso à ela: que matei a mãe dela... Que matei, duas veiz, Maria Marruá", afirmará a forasteira.