Pantanal mudará de horário por conta das eleições a partir desta sexta; entenda

A partir desta sexta-feira (26), a Globo e as emissoras de rádio e TV passam a veicular o horário eleitoral em dois horários (13h e 20h30). Isso impactará no horário de toda a programação, incluindo a novela das nove. Sendo assim, Pantanal começará a ser exibida mais tarde, a partir de 21h55, de segunda a sexta-feira, até o fim do primeiro turno das eleições. Nas quartas-feiras, quando houver Futebol, a novela será exibida às 20h55. Aos sábados, Pantanal iniciará às 21h50. As mudanças na grade irão até o dia 29 de setembro, quando encerrará a exibição do horário eleitoral para o primeiro turno.

Em caso de segundo turno, tanto para presidente como para governador, a propaganda partidária reiniciará no dia 7 de outubro e se estenderá até o dia 28 do mesmo mês, com duração reduzida. Neste caso, o horário de Pantanal seguirá o mesmo molde: a exibição de segunda a sexta-feira começará 21h50; nas quartas de futebol, às 20h50; e aos sábados, às 21h45.

A partir do capítulo desta quarta, chega a hora de Trindade (Gabriel Sater) partir e ele terá uma linda noite de amor com sua princesa Irma (Camila Morgado). Mesmo arrasado, o violeiro abandona sua amada dormindo e se despedirá dela pelo sonho. Ao amanhecer, Trindade pegará suas coisas e partirá da fazenda, deixando Irma adormecida.

“Eu vivi um sonho ao seu lado, princesa, mais o nosso tempo cabô e eu preciso acordá. O nosso amor foi uma história que nóis dois inventâmo junto, e que num tava escrito em canto ninhum. Por isso eu num posso te levá comigo na minha garupa, nem posso ficá amarrado aos teus pé...”

O violeiro dará um apaixonado beijo de despedida em sua princesa.

“Num quiria te vê chorâno... Porque tudo o que nóis vivêmo junto num merecia se acabá de bâxo de lágrima. Quando ocê abrî os olho, eu já vô tá longe daqui.”

“Se esse principezinho perguntá pelo pai dele, ocê pode dizê que ele era um violêro... Que foi mais um cantadô e um contadô de causo dos sertão desse país... Ou, então, num fala nada. Mais saiba que é por ele que eu tenho que í...Mais, quando ele nascê, eu vô tá junto dele... Num sei como, ainda, mais eu te digo que vô!”, diz ele.