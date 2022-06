Pantanal: Tadeu briga com José Leôncio e sai da fazenda

O relacionamento de Tadeu (José Loreto) com Zé Leôncio (Marcos Palmeira) vai azedar de vez nos próximos capítulos de Pantanal. Tomado pelo ciúme dos irmãos Joventino e Zé Lucas, o peão agora quer que o pai dê seu consentimento para ele seguir namorando com Guta, filha de Tenório (Murilo Benício). Aliás, o grileiro é quem está por trás desta ação, tentando fazer tadeu casar com Guta (Julia Dalavia) para que ela herde seu quinhão da fortuna dos Leôncio.

Tudo acontecerá quando o vilão começar a dizer para Guta e Tadeu que zé Leôncio precisa aprovar o relacionamento deles. Mesmo contrariados, José Leôncio e Filó (Dira Paes) irão à fazenda de Tenório para ter uma conversa. Porém, ao contrário do esperado por Tadeu, eles dirão que não aprovam o romance.

Zé Leôncio dirá que o namoro tem tudo para dar errado e perguntará se a moça realmente ama Tadeu. Diante da falta de resposta dela, o fazendeiro terá ainda mais certeza de sua hipótese. O rapaz, contudo, ficará indignado com a situação. Humilhado, ele irá arrumar as malas e sairá de casa.