Pantanal: Tibério salva Muda, leva facada e fica à beira da morte

Uma atitude humana praticada por Tibério (Guito) em prol de Muda (Bella Campos) acabará mudando completamente a vida do violeiro nos próximos capítulos de Pantanal. Isso porque ele será o responsável por salvar a garota de um estupro, fato este que fará com que o mesmo leve uma facada e seja conduzido imediatamente para o hospital, onde lá ficará internado e à beira da morte na trama adaptada por Bruno Luperi.

Tudo começará quando a assassina de Maria Marruá (Juliana Paes) se entregar a Levi (Leandro Lima) e, posteriormente, terminar com ele por conta de um relacionamento abusivo e obsessivo que o mesmo terá com ela. Nisso, o peão acabará a intimidando ao agarrá-la à força e usar uma faca para tentar estuprá-la. Será, portanto, nessa hora que o personagem de Guito surgirá para impedir a consumação do tal ato.

A Muda até se envolve com Levi mas percebe que ele não tem boas intenções com ela (TV Globo/divulgação)

Em seguida, o violeiro bem que tentará convencer o cara de pau a deixar a jovem em paz, mas será em vão, pois ele alegará que só vai embora se Muda também for com ele. Sendo assim, os dois logo terão uma briga feia, a ponto de Levi acertar o objeto perfurante no rival, deixando-o em estado grave. Logo depois, Tibério será conduzido pelos amigos de avião até a emergência mais próxima, onde lá precisará fazer uma cirurgia considerada delicada.

A trama, adaptada por Bruno Luperi, foi escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e exibida na extinta Rede Manchete em 1990. Nos papéis principais, a novela conta com Alanis Guillen, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira, Irandhir Santos, Dira Paes, Karine Teles, Murilo Benício e Osmar Prado.